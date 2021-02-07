Sıfır Ev Almak İsteyenlere Özel Ziraat Bankasından Konut Kredisi Desteği!

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşımıza özel konut kredileri devam etmekte. Vatandaşlarımız konut alırken ise özel bankalardan ziyade kamu bankaların tercih ediyor. Eğer sizde kamu bankalarını tercih ediyorsanız ya da sıfır ev almayı düşünüyorsunuz bu kredi paketini incelmeden karar vermemelisiniz ayrıntılar ise haberimizde.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için bu sefer de fırsat Ziraat Bankası’ndan geldi. Ziraat Bankası vatandaşlarımızın meslek gruplarına bile özel paketler sunuyor. Çalışanlara, emeklilere özel sunduğu konut kredilerinin dışında banka aynı zamanda sıfır ev alacak vatandaşlarımız için de konut kredisi sunuyor.

Ziraat bankası yaz aylarında konut kredisi faiz oranlarını %0,64 oranına kadar düşürmüştü. Tekrar bu orandan ev almak mümkün olmasa bile şimdi de ev almak isteyen vatandaşlarımız için özel kredi fırsatları ve kampanayalar devam etmekte. 1 sene ertelemeli olarak verilen kampanyalar sona ermiş olsa da Şubat 2021 dönemiyle yeni konut kredileri gündeme geldi.

Dolar kurunun yükselmesi enflasyon artması ve hayat pahalılığı derken Merkez Bankası da faiz oranlarını yüksek tutuyor. Vatandaşlarımız içinse kredi çekmek için tek şansları çıkan fırsatları yakalamak oldu. Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlarımız da özellikle %1 bandı aşıldıktan sonra oldukça çekimser davrandılar.

ZİRAAT BANKASI SIFIR KONUT KREDİSİ PAKETİ!

Kamu bankalarından biri olan Ziraata Bankası da diğer tüm bankalar gibi konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Fakat banka sıfır ev almak isteyenler için özel bir kampanya sunuyor.

FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Ziraat Bankası konut kredisi oranlarını sıfır evler için %1,47 olarak duyurmuştu. Fakat yeni fırsatıyla bu planları %1,42 kadar çekti. Böylece 200 bin Türk lirası kredi çeken vatandaşlarımız %1,42 faiz oranı ile 120 ay vade de aylık olarak 3 bin 481 Türk lirası ödeme yapacaklar.

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Banka tarafından ikinci el konut kredileri de %1,47 olarak güncellendi. Eğer yine vatandaşlarımız 200 bin Türk lirasını 120 ay vade ile almak isterlerse yükselen faiz oranı nedeniyle aylık ödemeleri 3 bin 577 Türk lirasına yükselecek.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU

Ev satın almak isteyen vatandaşlarımız da Ziraat Bankası şubelerine giderek işlemlerini hemen başlatabilirler.

İlk etapta ise sadece kredi başvurusu yapıldığı vatandaşlarımız bu işlemleri şubelere gitmeden mobil uygulama, web sitesi ya da çağrı hattından da gerçekleştirebilir.

Konut kredisi için vatandaşlarımızın kimlik belgeleri, aylık gelirlerini gösteren belgeler, ikametgâh adresleri, güncel faturaları ve son olarak satın alınmak istenen yerinin tapusunun olması gerekmektedir.