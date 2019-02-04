“Siemens – Alstom birleşmesi absürd yasaların kurbanı olacak”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseasu, Siemens ve Altrom’un birleşmesinin Avrupa Komisyonu’ndan “absürd” 20. yüzyıl kuralları sebebiyle onay alamayacağını söyledi.

Yerel basına konuşan bakan, “Komisyonu kurallara uyduğu için eleştirmiyorum; ancak, bu gülünç kurallar 20. yüzyıldan kalma ve biz 2019 yılındayız” dedi ve bu birleşmenin, iki şirketin rakipleri olan Çinli demiryolu şirketi ile rekabetin tek yolu olduğunu söyledi.

Daha önce, Fransız hükümetinden yetkililer Avrupa Komisyonu’nu ikna etmesi için Avrupa Birliği’nden (AB) yetkililerle görüşmüşlerdi.

Gelişmelerin yanında Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, söz konusu birleşme olsa da olmasa da Siemens’in geleceğinin parlak olduğunu söylemişti. Kaeser, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği yetkililerinin Siemens ve Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom SA birleşmesine izin vermese de, Siemens AG mobilite biriminun parlak bir görünümü olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu karara varılması için son tarihin 18 Şubat olarak belirlendiğini duyurdu. Kamuya sızdırılan iddialarda ise, AB’deki rekabetçi ortamın üstün gelebileceği söylendi.

Kaeser, iki şirketin tren ve sinyalleşme sektörlerinin birleşmesini sağlayacak bir işlem için sunacağı bir imtiyaz olmadığını belirtti. Geçen hafta şirketler, sinyal sektöründeki varlıklarını satmayı ve uzun vadeli lisans sağlamayı değerlendirmişti.

Kaeser ayrıca, hareketliliğin geleceğine “geriye bakan bürokratlar” veya “ileriye bakan Avrupalılar”ın karar vereceğini söyledi.