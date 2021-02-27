Sicil Affı, Faizsiz Kredi, Kira Ve Fatura Desteği Yolda

Bu nedenle geçimini sağlamak isteyen insanların büyük bir kısmı bankalardan kredi çekmek için başvuruda bulunmuştur ancak çektiği kredilerin büyük bir kısmında ödeyemeyen vatandaşlar maddi durumunun yeterli olmadığını ve koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilendiklerini her fırsatta söylemeye devam etmektedir. Özelliklere işsiz kalan kişilerin Büyük bir kısmı da faturalarını ödemek de zorlandıklarını ve kredi sicil aflarından maddi durumları yeterli olmadığı için yararlanamadıklarını da söylemeye devam etmektedir.

Sicil Afları Kim Tarafından Gerçekleştiriliyor?

Devlet ise bu durumun takımda olduğu için bankalardan sicil affı yapması için talepte bulunmuştur. Bu başlıkların ortaya çıkışından sonra ise yardım halinde olan bir tek insan bir miktar da olsa rahatlama yaşamıştır. Daha öncelerde çektiği kredilerle beraber pandemi sürecinde aldığı borçlarında birleşmesiyle birçok vatandaşın özellikle de esnafların borçlarını ödeyememe başlaması ve maddi durumunun gitgide daha kötüye gitmesi gözlerden kaçmamıştır. Pandemi sürecine girildiğinden beri ihtiyaç sahiplerine birçok yardımı yapıldığı bilinmektedir.

Esnaflara Ve Vatandaşları İyi Haber

Normalleşme dönemine girileceği ve insanların eski işine döneceği beklese de bu süreç bir türlü gerçekleşmemiş ve esnaflar ödeneklerini yapamamaya devam etmiştir. Ben de mi sürecinin başında verilen ihtiyaç kredileri neden faydalanan vatandaşların Büyük bir kısmı da bu kredilerin ödemesini yapamadığı için bankaların Kara listesine girmiştir. Bu nedenle bankalardan kredi kartı alması ve yeni bir kredi çekmesi maalesef mümkün olmamıştır.

Esnaflara ve vatandaşlara iyi haber gecikmeden geldi bankaların sivillerin temizleneceği haberleri vermezse pandemi sürecinde ekonomik açıdan zor duruma düşen vatandaşların rahatlamasına neden olmuştur. Sicil aflarının yaşanmasının yanında faizsiz verilecek olan kredilerde pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kişilerin bir miktar da olsa rahatlamasına yardımcı olacaktır. Eğer bankalardan bir tanesin Kara listesinde iseniz hangi bankaya borcunuz varsa başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ancak bu başvuruları gerçekleştirmek için de karşılamanız gereken bazı koşullar vardır aksi takdirde Kredi sicil aflarından yararlanmanız ve borçlarınızı temizleye bilmeniz maalesef mümkün olmayacaktır.

Kara Listeden Nasıl Çıkılır?

Kara listeden nasıl çıkılır? sorusu da sıklıkla sorulmaya devam etmektedir bankaların kredi sicil affı yasalarını ortaya çıkarması geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve yaptırımları uygulanmaya da başlamıştır bu kredilerinizi temizlemek için hangi bankaya borcunuz varsa o bankadan yapılandırma adı altında bir kredi çekmeniz gerekecektir bu sayede bankaların Kara listesinden kurtulabileceğini olabilmeniz mümkün olacaktır. Verdiği öğrenmeniz gerekmektedir aynı zamanda kara listeden çıkmak için borçlarınızı da düzenli ödemeniz gerekmektedir.

Bankaların aflarından yararlanmak için ise elinizi çabuk tutmanız gerekmektedir aynı zamanda bankaların Kara listesinden çıkmak için yapabileceğiniz işlemlerden bazıları da bazı devlet kurumlarından yardım istemeniz mümkün olabilir. Aynı zamanda düşük faizlerle kredi veren bazı bankalara başvuruda bulunarak bu borçlarınızı ödemeniz ve bankaların Kara listesinden çıkmanız da mümkün olacaktır ancak bu durum bütün vatandaşlar için geçerli değildir bankaya gittiğiniz zaman sizin durumunuza bakarak yetkililerden bir tane size bilgi verecektir. Eğer kredi çekmeye uygun görürseniz bu sayede bankaya olan borcunuz ödeyebilir ve daha düşük faizlerle borçlanarak bankaların Kara listesinden kurtulabilirsiniz