Siber saldırı düzenlendi! Yolculara ait bilgiler ifşa oldu

Sita isimli telekomünikasyon şirketi, aralarında United, Singapur Havayolları ve Lufthansa gibi büyük hava yolu şirketlerinin yer aldığı Star Alliance'a hizmet sunuyor. Söz konusu telekomünikasyon şirketine yönelik siber saldırı 24 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi.

"Harekete geçildi"

Sita'nın hava yolu şirketleri için bagaj kontrolü, check-in yapma ve bilet alma gibi sistemleri işlettiği biliniyor. Siber saldırıya uğrayan telekomünikasyon şirketi, söz konusu saldırıdan etkilenen yolcularla ve bütün hava yolu şirketleriyle irtibat kurmak üzere hızlı bir şekilde harekete geçildiğini bildirdi.

"Güvenlik riskleri konusunda kaygılar var"

Sita tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün güvenlik riskleri hususunda kaygılara neden olduğu belirtilerek, siber suçluların bu şekilde daha da güçlendikleri ifade edildi. Son saldırının çok karmaşık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ivedilikle hareket edildiği ve söz konusu saldırıya müdahalede bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, uzmanlardan gelen destek sayesinde siber saldırının incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, Jeju Air, Finnair, Air New Zealand, Singapore Airlines ve Malaysia Airlines gibi hava yolu şirketlerinin siber saldırıdan direkt etkilendiği ifade edildi. Fakat daha sonra hava yolu şirketlerine gönderilen bir mailde, söz konusu hava yolu şirketlerinin yanı sıra çok sayıda Star Alliance mensubunun da bu saldırıdan etkilenmiş durumda olduğu belirtildi.

"Şifreler ve kredi kartı bilgileri etkilenmedi"

Air New Zealand tarafından yapılan açıklamada, siber saldırının sık sık seyahat eden yolcuların bilgilerine yönelik olduğu belirtilerek, bu saldırının yolcuların adları, üyelik numaraları ve kademe numaralarından ibaret olduğu aktarıldı. Açıklamada, siber saldırının, yolcuların şifrelerini, yolculuk planlarını, biletlerini, mail adreslerini, kredi kartlarına ilişkin bilgilerini, rezervasyonlarını, pasaportlarına ilişkin bilgilerini ve farklı iletişim bilgilerini etkilemediği kaydedildi.

Star Alliance nedir?

Star Alliance, uluslararası yolculuk yapanlara dünya genelinde erişim sağlamak ve aralıksız hizmet sunmak amacıyla 1997 senesinde kuruldu. İlk gerçek global hava yolları birliği olan Star Alliance'ın 27 mensuba sahip olduğu biliniyor.