SGK'dan Yeni Karar! Siz de SGK'dan O Ödemeyi Kolayca Alabilirsiniz

SGK'dan rapor ödenekleri için yeni bir karar geldi ve vatandaşlarımız heyecanla bu karara yönelik ayrıntıları araştırmaya başladı. SGK iş göremezlik veya gebelik gibi raporlarda işverenin maaş kesintisinde bulunmaması için bir ücret ödeyerek meydana gelecek olan mağduriyetleri gidermeyi hedefliyor. Bu hususta ödemeleri gerçekleştirmeden önce son 3 ay primlerini göz önüne alıyorken bu kararında değişiklik yapma kararı aldı. Artık hesaplamalar 3 ay üstünden olmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçiler için iş görememezlik ödeneği gerçekleştiriyor hem çalışanı hem de işvereni korumayı hedefliyor. SGK rapor ödemeleri için 3 ay üstünden hesaplama gerçekleştirirken bu kararında değişikliğe gitti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ekonomik paket çerçevesinde gündeme almak istediği yasal düzenleme ile birlikte hastalık, kaza, gebelik gibi geçici iş göremezlik ödeneklerinde temel günlük kazançlarla ilgili hesapların göz önüne alındığı son 3 aylık dönemin son 12 ayın prim ödemelerine yükseltilmesi kararı alındı.

İş Göremezlik Ödeneği

Sigortalı işçilerin belirli bir hastalıktan dolayı çalışmayacak durumda olması, gebelik durumu ve iş kazası yaşaması halinde uzman doktor onaylı rapor alması gerekmektedir. Çalışan vatandaş raporlu olduğu gün sayısı boyunca maaşını işveren yerine SGK tarafından elde eder. SGK tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaya iş göremezlik ödemesi denmektedir. Fakat; 2 günlük raporlarda iş yeri maaşta herhangi bir kesinti yapmaz. SGK'da iş göremezlik ödeneği ödemesi yapılmaz. İş göremezlik ödeneği raporun 3. günü itibarıyla ödenmektedir.

Rapor Parası Nasıl Alınır?

- Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde iletmelisiniz. Bu sayede e-Rapor sistemi için tanınan 5 günlük süreyi geçmemiş olursunuz.

- Rapor aldıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK'ya bildirim yapmanız sizin için bir avantaj olacaktır.

- SGK raporunuzu inceledikten sonra onay gelmelidir. Onay alır almaz PTT şubelerine ya da e-Devlet kapısı üzerinde tanımlı banka hesabınıza ödeme yatırılır. Size de SMS ya da e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.

İş Göremezlik Ödeneği Alma Koşulları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda koşullar şu şekilde ifade edilmiştir;

- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da analık durumlarından biri sebebiyle geçici iş göremezliğe uğranılması gerekmektedir.

- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

- Köy ya da mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmayan kendi adına ve hesabına bağımsız işçilere geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının bulunmaması ve yatarak tedavi görmeleri sebebiyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekiyor. Fakat bu vatandaşlara doğum öncesi ve sonrası süreler için gerçekleştirilecek ödemeler esnasında yatarak tedavi görme koşulu aranmamaktadır.

İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama

İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemlerinde 3 aylık brüt geliriniz ve son 3 aylık prim gününüz ayrı ayrı toplanmaktadır. Daha sonrasında 3 aylık brüt gelir, son 3 aylık prim gününe bölünüyor. Ortaya çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı çarpılıyor. Burada ise raporun ilk 2 gününün çıkarıldığını belirtelim. 2 gün aldığınız rapor sebebiyle iş vereniniz kesinti gerçekleştirmeyecektir.