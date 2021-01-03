SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Yaş Şartını Beklemeden Emekli Olabileceksiniz! İşte Erken Emekliliğin Yöntemi

Tüm çalışanların hayali, uzun çalışma yılları sonunda emekli olabilmek. Ancak günümüzde geçerli Sosyal Güvenlik Sisteminde, Belirli bir prim gün sayısının ödenmesi, Yaş sınırı ve çalışma yılı şartları bulunuyor. Bununla birlikte SGK bazı kişiler için erken emekliliğin önünde ki engelleri kaldırmış durumda. Erken emekli olabilmek için öncelikle sağlık sorunları yaşayan SGK’ lılara imtiyaz tanınıyor. Sağlık sorunları yaşayan kişiler, yaş sınırına takılmadan erkenden emekli olabilme hakkına sahip. Kimler erken emekli olabiliyor? Haberimizin devamında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

Sağlık Sorunları Yaşayanlara Erken Emeklilik Hakkı Tanınıyor

Prim gün sayısı ve çalışma yılının yanında, sigortalıları en çok zorlayan, emekli olma yaşı oluyor. Pek çok çalışan prim gün sayısını erkenden doldurup, emekli olabilmek için yaş sınırını bekliyor. Ancak bazı kronik sağlık sorunları nedeniyle efor kaybı yaşayan kişiler, erken emekli olabiliyor. Bu kişiler için yaş sınırı kaldırılıyor. Bununla birlikte her türlü sağlık sorunu erken emeklilik için yeterli olmuyor. Bazı sağlık sorunları bu kapsam dışında kalıyor.

Hangi Sağlık Sorunları Erken Emekliliğin Yolunu Açıyor?

Sağlık sorunları ileri derecede efor kaybına sebep oluyorsa, kişinin erken emekli olabilmesi sağlanıyor. Ancak bunun içinde belirli şartlar var. Bu şartlar arasında en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak ve en az 1800 gün primin ödenmiş olması geliyor. Bunların yanında sağlık sorunu yaşayan kişinin, sağlık kurulundan aldığı % 60 iş göremezlik raporu olması gerekiyor.

Kanser türleri başta olmak üzere birçok kronik sağlık sorunu, erken emeklilik için geçerli oluyor. Bazı psikiyatrik sorunlarda bu sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ancak en önemli konu, %60 oranında iş göremezlik raporunun olması. %60 ve üzerinde iş göremezlik, ciddi oranda efor kaybı olarak kabul ediliyor ve buna paralel olarak, çalışanın erken emekli olabilmesine izin veriliyor. Bu durumdaki kişiler, yaş sınırını beklemeksizin hemen emekli olabiliyor.

Malulen emeklilik olarak da adlandırılan bu avantaj, SGK’ nın kabul ettiği kronik sağlık sorunlarından birini yaşıyor olmakla mümkün. Bunun yanında 1800 prim günü ödeme yapılmış olması ve kişinin en az 10 yıl boyunca çalışmış olması da gerekiyor.