SGK Açıkladı Zam Oranı Yüzde 8.36 Olarak Belirlendi! 5202 Liraya Kadar Ödeme Yapılacak

Sosyal bir devlet olmanın gerekliliğini yerine getiren devlet tarafından vatandaşlara pek çok maddi destek sağlanmaktadır. Bu destekler, özellikle ihtiyaç sahibi olan kişilere adeta can suyu olmaktadır. 2021 yılında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gelmesiyle birlikte verilen bu maddi desteklerin de miktarı ciddi oranda artış gösterdi ve bu durum maddi destek almaya hakkı olan vatandaşları son derece sevindirdi.

Verilen bu maddi yardımlardan birisi de dul yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığıdır. Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte hak sahiplerine verilecek olan tutar da bir hayli yükseldi. 2021 yılında yapılan yüzde 8.36 oranında zam sayesinde en düşük dul ve yetim aylığı tutarı 453 lira oldu. En yüksek dul ve yetim aylığı ise 5.202 lira olarak açıklandı. Bunu duyan kişiler ise bu maaştan nasıl yararlanabileceğini araştırmaya başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen bu maaşın bağlanması için belirli koşulların karşılanması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı olarak da bilinen ölüm aylığı ancak sigortalı olarak çalışan veya emekli olan bir vatandaşın vefat etmesi durumunda verilir. Hayatını kaybeden kişinin eşi, çocuklarıve anne babası hak sahibi sayılır ve gerekli koşulların sağlanıyor olması halinde e-Devlet üzerinden ya da bizzat SGK’ya giderek başvuru yapılması gerekmektedir.

ÖLEN KİŞİNİN AİLESİNE 4 BİN LİRAYA KADAR MAAŞ

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan veya emekli olan bir vatandaşın vefat etmesi durumunda o kişinin ailesi emekli maaşının tamamını alamaz. Fakat hak sahibi olan kişilere yani merhumun ailesine belirli oranlarda ölüm aylığı bağlanır.Hatta bazı koşulları sağlayan kişiler SGK’dan çift maaş alabilir.

KİMLER ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR?

Dul ve yetim maaşı olarak da bilinen ölüm maaşını, vefat eden sigortalı kişinin eşi, çocukları ve anne babası alabilir. Ancak hak sahibi olan kişilerin bu maaştan yararlanabilmesi için belli başlı şartları taşıyor olması gerekmektedir.

ÖLÜM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Vefat eden kişinin yakınlarının ölüm aylığı alabilmesi için karşılanması gereken bazı koşullar olduğundan söz etmiştik. Öncelikle, hayatını kaybeden 4A, 4B, 4C kapsamında sigortalının en az 1800 prim günü ödemesi yapılmış olmalıdır. 4/1-a kapsamında sigortalı olan kişilerin de borçlanma dönemleri hariç olmak üzere en az son 5 yılda sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Kişinin toplamda en az 900 prim günü ödenmiş olmalıdır.

2021 ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR?

2021 yılında hak sahiplerine verilecek olan ölüm aylığı miktarı 453 lira ile 5.202 lira arasında değişiklik göstermektedir. Hak sahiplerinin alacağı maaş miktarı, vefat eden kişinin emekli maaşına ve medeni durumu ile çocuk sayısına göre belirlenir.

ÖLÜM AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Ölüm aylığı hesaplanırken vefat eden kişinin emekli maaşı baz alınır ve verilecek olan ölüm aylığının miktarı emekli maaşının yüzde 90’ını aşamaz ki bu da alt sınır aylık olarak adlandırılır. Bu aylık, vefat eden kişinin eşine 2, çocuğuna 1 birim olarak paylaştırılır. 4C kapsamında olan memurun vefat etmesi durumunda eşine yüzde 60, çocuğa yüzde 30 oranında alt sınır aylık bağlanmaktadır. Vefat eden kişinin çocuğu olmaması ve eşinin çalışmaması durumunda eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Çocuk sayısının fazla olması halinde eş ve çocuklara düşen paylarda indirim yapılacaktır. Örnek vermek gerekirse,üç çocuğu olan bir kişinin vefat etmesi durumunda eşine yüzde 40 oranında maaş bağlanırken çocuklara da yüzde 20’şer pay verilir. Hayatını kaybeden çalışanın anne ve babasının 65 yaşın üstünde olması ve gelir şartlarını sağlamaları durumunda yüzde 25 oranında maaş bağlanacaktır.

ÇİFT MAAŞ ALMAK MÜMKÜN

Bazı vatandaşlar “Aynı anda hem dul hem yetim maaşı alınır mı?” sorusunun cevabını aramaktadır. SGK’dan çift maaş almak tamamen yasaldır ve mümkündür. Eşi vefat eden kadınlara verilen dul maaşı, anne ve babası vefat edenlere verilen yetim maaşı aynı anda alınabilir ancak bazı şartların taşınması gerekmektedir. Bu şartlar;

Vefat eden eşin ve anne babanın ölmeden önce emekli maaşı alıyor olması veya bu maaşların bağlanması için gerekli olan miktarda sigorta priminin ödenmiş olması

Eşin ve anne babanın sigortalılık statülerinin farklı olması

Hak sahibi olan kişinin herhangi bir gelire sahip olmaması ve sigortalı bir işte çalışmaması

Anne babanın ya da eşin ölümlerinden bir tanesinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce gerçekleşmiş olmasıdır.

ÖLÜM AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Vatandaşlara verilen ölüm aylığı, belli başlı durumlarda kesilmektedir. Vefat eden kişinin eşi yeniden evlenirse, yabancı bir ülkede işe girerse ölüm aylığı kesilecektir. Bunun yanı sıra, kız çocukları evlenince veya sigortalı bir işe girince ölüm aylığı almaya devam edemez. Ancak kişinin boşanması ya da işten ayrılması durumunda ölüm aylığı tekrar bağlanacaktır. Erkek çocuklarında ise bu durum farklıdır. Eğitim hayatına devam etmeyen erkek çocukları reşit olunca, devam edenler ise 25 yaşını doldurunca ölüm aylığı kesilir. Ölüm aylığı alan kişi, vefat eden kişinin anne veya babası ise aylık gelire bağlanması ve asgari ücretin üzerinde gelir elde etmesi durumunda ölüm aylığı almaya devam edemeyecektir.

DUL VE YETİM MAAŞIBAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dul ve yetim aylığı almak isteyen vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden ya da SGK il ve ilçe müdürlüklerinden başvuru yapması gerekmektedir. İnternetten başvuru yapmak için T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlete giriş yapmalısınız. Ardından, arama çubuğuna “Ölüm yardımı ve dul yetim aylığı talebi” yazarak açılan sayfadan başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Online olarak başvuru yapan kişilerin tüm bilgileri e-Devlet sisteminde kayıtlı olduğu için herhangi bir evrak teslim etmesine gerek yoktur. Fakat bazen vefat eden kişinin ölüm bilgisi e-Devlet sistemine düşmez. Bu durumlarda bizzat SGK il ve ilçe müdürlüklerine giderek başvuru yapmanız gerekir. SGK tarafından başvuru esnasında istenen belgeler şunlardır;