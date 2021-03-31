SGK Açıkladı! Emekli Maaşlarında Ek Ödeme Müjdesi Geldi ve Emeklilik Sisteminde Değişiklik Yapıldı

Emekli vatandaşlar ek ödemelerle ilgili açıklama bekliyordu. Sonunda o açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu da Anayasa Mahkemesi tarafından alınan yeni kararları duyurdu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. İşte emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Çalışan vatandaşlar geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından kafa karışıklığı yaşamış ve yetkililerden detaylı bir açıklama yapmasını beklemeye başlamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir genelge yayınlayarak konuya açıklık getirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemenin iptal edildiği belirtilen genelgede, aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" ifadesi yer alan 60'ıncı maddesinin iptal edilmediği söylendi. Bu bağlamda, 2008 yılından sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan vatandaşların aylık alabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe vermesi gerekecek.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı anlaşılan vatandaşlara verilen yersiz aylıklar için borç çıkarıldığı hatırlatılan genelgede AYM’ninkararı doğrultusunda değişiklikler gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan değişikliğe göre, 30 Eylül 2008 yılındanönce dilekçe veren vatandaşlar hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları verilmeye devam edilecek. Söz konusu kesintilerin de kişinin tarafına iadesi gerçekleştirilecek.

EMEKLİYE EK ÖDEME GELİYOR MU?

Her ay maaşları ile birlikte ek ödeme alan emekli vatandaşlara genellikle maaşının yüzde 4’ü-5’i oranında ek ödeme veriliyor. Örneğin maaşı 1554 liranın altında olan vatandaşlara verilen ek ödeme miktarı yüzde 5 oranında, 1554 liranın üzerinde olan vatandaşlara verilen ek ödemenin miktarı ise yüzde 4 oranında hesaplanıyor.

Hayat şartlarının giderek pahalılaşması nedeniyle söz konusu ödemeler emekli vatandaşlara yetmiyor ve bu miktarın artması talep ediliyor.Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED), emekli vatandaşların kazancının artması için bu oranların yüzde 10’a çıkarılmasını teklif etti. Söz konusu talep hayata geçirilirse vatandaşların aldığı ek ödemenin oranı yüzde 4’ten yüzde 10’a çıkarılacak ve maaşta büyük değişiklik olacak. Örnek vermek gerekirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 414,51 lira kadar artacak. En yüksek maaşı alan emeklilerin aldığı ek ödeme 276,33 lira iken 690,84 liraya yükselecek.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformu Paketi'nde en çok dikkat çeken ve ses getiren konulardan biri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili değişiklik olmuştu. Söz konusu reform paketinde yer alan BES bölümü, 18 yaş altı gençleri sisteme dahil edeceği için büyük önem taşımaktadır.

Yapılan açıklama ile birlikte reform paketinde BES ile ilgili yapılacak değişiklikler netleşti. Bu değişimlerden ilki ve en önemlisi onsekiz yaş altındaki gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girerek tasarruf sahibi olabilme hakkı elde etmesidir. Bunun yanı sıra eğitim, sağlık, hayat sigortalarıBES'eentegreedilecek ve devlet destekleri sürdürülecek. Son olarak; güncel olarak faaliyet gösteren dernek, sandık, vakıf gibi emeklilik birikimi yapan kuruluşlardaki katılımcıların BES sistemine katılması için 2023 yılına kadar süre verilecek.

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

18 yaş altındaki gençler daha önce Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giremiyordu. Çocukların yerine ebeveynler sisteme üye olup tasarruf yapmaktaydı. Ancak yeni düzenleme sayesinde artık 18 yaş altındaki çocuklar BES sistemine katılıp hesap açabilecek ve tasarruf yapabilecek.

Sektör temsilcileri, ülkemizde bulunan 18 yaş altındaki 23 milyon gencin 4-5 milyonunun BES’e katılacağını tahmin ediyor. Böylece hem BES sistemi büyüyecek hem de gençler erken yaşta tasarruf yapmaya başlayabilecek. BES'e giren gençlerin aylık yatırdıkları paraların yüzde 25’i kadar devlet katkısı verilecek. Söz konusu sistem gençlerin geleceğini garanti altına alırken, çeşitli emeklilik hakları da sunacak.

SİGORTA ÜRÜNLERİ BİRLEŞİYOR

Yeni düzenleme ile yapılan bir diğer değişiklik ise eğitim, sağlık, hayat gibi sigorta ürünlerinin birleştirilmesi ve BES’te toplanmasıdır. Bu sayede vatandaşlar söz konusu sigorta ürünlerini ayrı ayrı satın almak zorunda kalmayacak ve artık devlet tarafından yüzde 25 katkı verilecek. BES’e giren vatandaşlara sigorta ürünleri daha uygun fiyatlarla satılacak ve böylece vatandaşların yaptıkları tasarruf miktarı artacak.

SANDIK VE VAKIF BİRİMLERİ BES’E AKTARILIYOR

Reform paketinde yer alan son düzenleme olan “Sandık ve vakıf birikimlerinin BES sistemine aktarılması” konusu 2023 yılına kadar düzenlenmiş olacak. Dernek, vakıf ve sandıkların BES’e aktarılmasının yolu 2008 yılında açılmıştı ve sonra aktarım süresi 2015 yılına kadar uzatılmıştı. Böylece, aktarım yapanlar yüzde 25'lik devlet katkısından daha uzun süreli yararlanabilecekti.