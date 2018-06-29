Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi

Ayşegül Acar / İstanbul, 29 Haziran () - Sicpa Turkey, DÖSİMM ve TÜRSAB’ın ortaklaşa başlattığı “Ayın Müzesi” projesi A Grubu Seyahat Acentalarına yüzde 30 ile yüzde 40 oranlarında indirim olanağı sağlayacak. İlk olarak “Ayın Müzesi” seçilen İstanbul Arkeoloji Müzesi biletlerinde temmuz ayı boyunca yüzde 30 indirim uygulanacak.

Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri gişelerinin işletmesini yapan Sicpa Turkey ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), “Ayın Müzesi” uygulamasıyla A Grubu Seyahat Acentalarına indirim olanağı sağlanacak.

Projeyle, ziyaretçisi düşük olan müze ve ören yerlerindeki sayıları yükseltmek ve kültürel değerlerimizi tanıtmak için acentalara ek indirimler içeren proje kapsamında, A Grubu seyahat acentalarına, müze ve ören yeri bilet fiyatlarında bölgesel olarak yüzde 30 ile yüzde 40 oranlarında indirim uygulanacak.

A Grubu Seyahat Acentalarının, ziyaret oranı düşük müze ve ören yerlerine, daha fazla ziyaretçi getirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje, ilk etapta temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde devam uygulanacak.

Proje çerçevesinde, müze ve ören yerlerine olan talebin değişimi analiz edilerek uygulamanın devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Yine müze ve ören yerlerine giriş ücretlerinin artış dönemleri de ziyaretçi grafiğine göre değerlendirilerek, ziyaret sayısını arttırmaya yönelik farklı ücret politikaları uygulanacak.

Proje kapsamında yeni ziyaret rotaları oluşturulması ve bölgesel organizasyonların teşvik edilmesi de yer alacak. (Tablo)