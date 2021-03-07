Servis ücretleri yeniden düzenleniyor!

Covid-19 pandemisi sebebiyle maddi olarak zor dönem geçiren servisçi esnafına okulların açılma haberi can suyu gibi geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı sonrası yaptıkları toplantılarda "haftada 2 gün okullarına gidecek öğrencilerin ailelerinden talep edilecek aylık ücretin, normal zamandaki talep edilen ücretin %60'ını, haftada 4 gün okula gidecek öğrencilerin ailelerinden de normal ücretin %90'ını talep edeceklerini bildirdi. Öğrencileri taşıdıkları süreyi esas alacaklarını ifade eden Hamza Öztürk, servis araçlarının her gün rutin olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacağını kaydederek, ebeveynlerin gönül huzuruyla evlatlarını servislere verebileceklerini söyledi.

Okullar tekrar kapatılırsa servis ücreti öğdenecek mi?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ise Ankara'da 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için 0 ila 3 kilometre arasında servis ücretinin 253 TL, 3 ila 6 kilometre arasında ücretin 280 TL, 6 ila 10 kilometre arasında ücretin 325 TL, 10 ila 15 kilometre arasında ücretin 378 TL olduğu bilgisini paylaşarak, evlatları haftanın sadece 2 günü servis aracı kullanacak velilerden, normal süreçteki ücretin %60'ını, haftanın 4 günü okula gidecek öğrencilerin ailelerinden normal ücretin %80'inin talep edileceğini ifade etti. Tuncay Elmadağlı, okulların yeniden kapatılması hâlinde ise ücret istenmeyeceğini bildirdi.

Taşındığı gün kadar ücret!

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da alınan kararla ilgili şu bilgiyi verdi: "Eğitimin yüz yüze başlanacak olmasıyla ilgili kararı duyunca çok heyecanlandık. Yetmez ama az da olsa evlerimize ekmek parası götürebileceğiz. İzmirli servisçi esnafı olarak haftanın 2 günü okullarına gidecek öğrenciler için ebeveynlerinden normal ücretin %65'ini, haftanın 4 günü servislerimizi kullanacak öğrencilerin ailelerinden normal ücretin %80'ini talep edeceğiz. Servisçi esnafı olarak evlatlarımızı taşıdığımız gün kadar velilerinden ücret talep edeceğiz. Okulların tekrar kapanması durumunda ise velilerimizden herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağız."