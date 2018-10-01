Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

İstanbul, 1 Ekim () – Dünyanın önde gelen telekomünikasyon operatörlerinden Vodafone Grubu’nda Ocak 2014’ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu’nda yer alan Serpil Timuray, 1 Ekim'de Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’luğuna atandı.

Timuray yeni görevinde de, Vodafone Grubu CEO’suna doğrudan bağlı olarak Dünya İcra Kurulu’nda yer almaya ve grubun Londra’daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek.

Timuray’ın Vodafone Avrupa Bölge CEO'luğu görevine eşzamanlı olarak, Vodafone AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölgesi’ne raporlayan Vodafone Türkiye de, Vodafone Avrupa Bölgesi’ne dahil oldu. Timuray ayrıca, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek.

Timuray, yeni görevinden önce üstlendiği Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanlığı döneminde birçok küresel lansmana liderlik yaptı. Söz konusu küresel lansmanlar arasında, grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ilk kez eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ve “The Future is Exciting. Ready? (Gelecek Heyecen Verici. Hazır mısın?)” sloganı ile sunulan marka stratejisi ve marka kimliği relansmanı, “V by Vodafone” Bireysel IoT servislerinin lansmanı, müşterilerin dijital deneyimini artırmak üzere geleceğin dijital teknolojilerinin kullanıldığı Dijital Müşteri Deneyimi programı ve dünyanın en popüler uygulamalarını sınırsız kullanma imkânı veren “Vodafone Pass” lansmanı öne çıkıyor.

Serpil Timuray kimdir?

Serpil Timuray, Ocak 2014’ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu’nda yer almaktadır. 1 Ekim tarihi itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su olarak atanan Timuray, Ekim 2016 - Ekim 2018 döneminde Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı, Ocak 2014 - Ekim 2016 döneminde Vodafone Grubu AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölge CEO’su, 2009-2013 yıllarında da Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmıştır. 2002-2008 yılları arasında Danone Türkiye CEO’su olarak görev yapmıştır.

Başarılı liderliğiyle pek çok kurum tarafından ödüllendirilen Timuray, Fortune Dergisi'nin hazırladığı “Uluslararası En Güçlü Kadınlar” 2017 listesinde 27’nci sırada, Financial Times’ın “HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018 Dünya Kadın Liderler” listesinde 20’nci sırada, Newsweek'in “Dünyanın En Etkili 125 Kadını” 2013 listesinde 79’uncu sırada, Fortune Türkiye’nin “En Güçlü 50 İş Kadını - Global Liderler” 2017 listesinde birinci sırada yer almıştır. Ekonomist Türkiye’nin düzenlediği araştırmada 2018 yılında “Yılın Global Türk Profesyoneli” ve 2010-2013 yılları arasında üç kez "Yılın Profesyoneli" seçilmiştir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen “Başarılı Kadın” ödülünü Mart 2013’te T.C. Başbakanı’ndan almaya layık görülmüştür.

2009 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Genç Küresel Lider” listesine girmiştir. (Fotoğraflı)