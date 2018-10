Serbest meslek sahipleri finansal gelecekleri için endişeli

Sibel Deniz / İstanbul, 17 Ekim () - Bağımsız Profesyoneller ve Serbest Çalışan Derneği (IPSE)’ye göre, serbest meslek sahipleri gelecekleri için yeteri kadar para biriktirmede zorluk çekiyorlar.

IPSE’nin “Refah Yolu” (The Path to Prosperity) raporu, kötü finansal durumun, serbest meslek sahipleri için başlıca endişe kaynağı olduğunu ortaya çıkardı. Ortalama dokuz yıl bağımsız çalışmış 1,066 serbest meslek sahibi ile yapılan anket sonuçlarına dayanan ankete göre, katılımcıların yüzde 72’si, şu an paralarını idare etme yöntemleri sayesinde hayattan keyif aldıklarını söylerken, yüzde 77’si şu an sahip oldukları ya da biriktirecekleri paranın uzun süre dayanmayacağından endişe duyduklarını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 36’sı gelecekle ilgili finansal olarak kendilerini güvende hissetmediklerini belirtirken, Y kuşağına ait grubun yüzde 80’nin paralarının uzun süre dayanmayacağı endişesini dile getirmesiyle, bu konu özellikle Y kuşağının başlıca endişe kaynağı olduğuna işaret edildi.

Aynı raporda finansal endişelerin serbest meslek sahiplerinin performanslarını etkilediği, katılımcıların yüzde 51’inin stresli ve kaygılı hissettiği ve yüzde 34’ünün de uyku problemleri yaşadığı bilgileri yer aldı.

IPSE, düzensiz gelir ve kazançların, serbest meslek sahiplerinin yüzde 51’inin kendilerini ekonomik olarak güvenceye alabilmesi önündeki temel engellerden biri olduğunu belirtti.