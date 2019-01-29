Sentix: Euro Bölgesi’nde tüketici güveni Ocak’ta güçlendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ocak () – Almanya merkezli piyasa araştırmaları şirketi Sentix, yatırımcılar arasında Euro Bölgesi’nin dağılma olasılığının 9.9 puandan 8.8 puana gerilediğini ve böylece Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveninin hafif yükseldiğini açıkladı.

Sentic Direktörü Manfred Hübner, söz konusu olumlu gelişmelerde İtalya’daki “sakin” bütçe durumunun yanında Brexit’in etkili olduğunu belirtti:

“Birleşik Krallık’ta oluşan kaos ve bir karara varılamaması, Euro Bölgesi’ndeki üye ülkelerin de bu durumdan gittikçe uzaklaşmasına yol açıyor.”