'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor

TÜRKİYE'de, konusunda ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını dördüncü kez ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 240 firmanın katılacağı 'sektörün en ağır fuarı' olma özelliğine sahip fuarda, toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermer sergilenecek. Fuar, 24 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğiyle hazırlanan Bursa Uluslararası 4'üncü Blok Mermer Fuarı, 27 Ekim'de Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak. Fuarda, Türkiye’nin 33 farklı ilinden 240 firma stant açacak. 8 ayrı salonda, toplam ağırlığı 60 bin tonu bulan 2 bin 500 blok mermerin sergileneceği sektörün en ağır fuarı, BTSO Ticari Safari projesi ve TÜYAP yurt dışı ofisleri organizasyonu ile başta Çin ve Hindistan olmak üzere 40 ayrı ülkeden gelecek yabancı alıcıları da ağırlayacak.BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nın kapalı alanda düzenlenen dünyanın en büyük blok mermer fuarı olduğunu kaydetti. Bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek olan fuarın maden sektörüne ve kentin dış ticaretine büyük güç kattığını vurgulayan Başkan Burkay, bugüne kadar düzenlenen fuarlarda firmalar tarafından sergilenen tüm blok mermerlerin satıldığını hatırllattı. Blok Mermer Fuarı’nın başarısındaki en önemli unsurun ziyaretçi profili olduğunu belirten İbrahim Burkay, “Fuarımızı 3 yıldır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte özellikle Ticari Safari projemiz kapsamında Çin ve Hindistan gibi sektörde söz sahibi ülkelerden Bursa’ya getirdiğimiz alım heyetleri firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını sağladı. Toplam 60 bin ton ağırlığında 2 bin 500 blok mermerin sergileneceği fuar, sektörümüzün büyümesine öncülük edecektir” diye konuştu.“MARKA FUAR HALİNE GELDİ”TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 4'üncü yılında olan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nın her geçen sene büyüdüğünü ve marka fuar haline geldiğini söyledi. Ersözlü, “Bu yıl katılımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artarak 240’a ulaştı. Türkiye’nin 33 farklı şehrinden katılımcı firmanın stant açacağı fuarda ülkemizin hemen hemen her bölgesindeki ocaklardan çıkarılan farklı renk ve desende, tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar değişen 2.500 adet blok mermer yer alacak. Bu veriler, geçtiğimiz yıla göre sergilenen blok mermer sayısında yüzde 25’lik bir artış olduğunu gösteriyor. 10 ton ila 26 ton ağırlığındaki blok mermerlerin görücüye çıkacağı fuarda, sergilenen ürünlerin toplam ağırlığı ise 60 bin ton. Sektörün en ağır fuarı olma özelliğine sahip olan Bursa Blok Mermer Fuarı ayrıca başta Çin ve Hindistan başta olmak bir çok ülkeden gelecek iş insanını da ağırlayacak” dedi.40 ÜLKEDEN ZİYARETÇİMaden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu ise Blok Mermer Fuarı’nda başarı çıtasının her geçen yıl yükseldiğini kaydetti. 24 Ekim tarihinde kapılarını açacak olan fuar, 27 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.FOTOĞRAFLI