Sektör Yetkilileri Uyardı: İkinci El Araç Fiyatları Bu Tarihte Yükselebilir!

Geçtiğimiz günlerde, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli değişiklikler yapılmıştı ve söz konusu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu düzenleme kapsamında, taksitle ev ve araba almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pek çok vatandaşı rahatlatacak olan yönetmeliğin detayları merak edildi.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldığını geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak duyurdu. Vatandaşın ev ve araba sahibi olmasını kolaylaştıran bu düzenlemenin detayları paylaşıldı. Yeni düzenleme sayesinde artık taşıt satışları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yönetmelikte yer alan maddelere göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar 60 aya kadar, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlar 48 aya kadar, 300 bin ile 750 bin lira arasında olan taşıtlar 36 aya kadar, 750 bin lira üstünde olan taşıtları 24 aya kadar taksitlendirmek mümkün olacak.

Perakende satış yapan büyük oto galeriler ve büyük markalar tarafından uygulanacak olan bu sistemin ikinci el veya sıfır araç satışlarında uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINI YÜZDE 10 ARTABİLİR

Ticaret Bakanlığı’nın taksitli satış yönetmeliğine otomobilleri de dahil etmesi otomobil sektöründe de büyük bir beklenti yarattı. Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin özellikle ikinci el otomobil fiyatlarının üzerinde göstereceği muhtemel etkilerden söz etti. yüzde 5-10 oranında artabileceğini belirtti.

Öncelikle alınan bu kararın çok olumlu olduğunu belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların mevcut olduğunu hatırlattı.

Özkan, taksit sayılarının artması ile birlikte sektörde canlanma beklediklerini dile getirdi ve özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında büyük bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini belirtti. Haberi duyan insanlar şimdiden bilgi almak için gelmeye başladığını ve talebin artması durumunda otomobil fiyatlarında yüzde 5-10 seviyesinde bir artışın olabileceğini ifade etti.

Son 1 yıldır ikinci el satışındaki dalgalanmalardan söz eden Özkan, bu dönemde fiyatlarda önce yüzde 30’lara varan bir artış yaşandığını ve sonra da bir miktar düştüğünü dile getirdi. Bir dönem, döviz kurları sebebi ile ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır araçları geçtiğini ve bu durumun insanların sıfır araçlara yönelmesini sağladığını anımsattı. Sektörün Şubat ayına dair hareketlenme umudu olduğunu ancak ne olursa olsun bu hareketlenmenin bir türlü gerçekleşmediğinden yakınan Özkan, taksit sayılarının artmasıyla birlikte sektörde hareketlenme beklentilerinin karşılanacağını söyledi.

Söz konusu taksitlendirme yönetmeliği ile, özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında ciddi miktarda bir artış olacağını ve insanların talepleri arttıkça fiyatlarda da değişiklik yaşanacağını ifade etti. Ancak piyasadaki durgunluktan dolayı fiyatlarda çok yükselme beklenmediğinin, olsa olsa yüzde 5-10 oranında artış yaşanabileceğini söyleyerek vatandaşın yüreğine su serpti.

TALEPLER GELMEYE BAŞLADI

Alınan kararın yeni duyurulmasına rağmen çok sayıda insanın bilgi almak için geldiğini belirten Özkan, bu kararın etkilerinin önümüzdeki haftadan itibaren görülmesini beklediklerini kaydetti. Havaların düzelmesi ile birlikte ve koronavirüs salgınının şu anki seyrini sürdürmesi ile insanların otomobile olan ihtiyacının artacağını söyleyerek “20 Mart’tan itibaren talep bekliyoruz bu da her sektöre fayda sağlayacaktır” dedi.

Galeri çalışanı Alican Torun tarafından yapılan açıklamada da son zamanlarda insanların galeriye sadece fiyat sorup gitmek için geldiğini ve alımın çok düşük olduğunu belirtti. Yeni düzenlemenin bu ayın sonuna doğru satışları arttırmasını ön gördüklerini söyledi.

Galeriye yeni düzenleme ile ilgili bilgi almak için gelen müşteriler ise yeni düzenlemeyi öğrenince araç fiyatlarına bakmak istediklerini ve uzun zamandır akıllarında olan otomobil alma fikrini bu düzenleme sayesinde almayı düşündüklerini ifade ettiler. Son aylarda yükselen araç fiyatları nedeniyle nakit ödeme yapmanın gittikçe zorlaştığını ancak taksitlendirme seçenekleri sayesinde hayallerindeki araçlara kavuşmanın kolaylaştığını da belirttiler.