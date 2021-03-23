Şekerbank'tan Şeker Gibi Kampanya! 12 Ay Ödemesiz Destek Kredisi Başladı

Salgın döneminde en çok etkilenenlerden biri de KOBİ’ler oldu. Kamu bankaları dahil birçok özel bankandan da KOBİ’lere özel destek kampanyaları açıklandı. Bir destek kampanyası da Şekerbank’tan geldi. Üstelik diğerlerinden çok daha avantajlı bir kampanya!

Covid-19 salgını Çin’de başladıktan sonra birçok ülke ağır tedbirler almıştı. Üst üste kapanmalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları gelmişti. Fabrikaların üretimi durdurması ve tedarik zincirinin de bozulmasıyla birlikte en çok zararı gören KOBİ’ler olmuştu. Küçük işletmeciler ya kepenk açamamış ya da zararına çalışmıştı. Çalışan maaşları, kira ödemeleri, kredi borçları derken KOBİ’leri oldukça zor günler karşıladı. Özellikle de restoran, kafe gibi işletmeler ne üretebildi ne de çalışanların maaşlarını karşılayabildi. Korona virüs salgını yüzünden mağdur duruma düşen esnafı destekleyecek adımda devletten geldi.

Esnaflarımıza yönelik birçok destek adımı atılmaya başlandı. Esnaflara üç aylık dönem boyunca bin liralık destek ödemesi yapıldı. Faizsiz ya da oldukça düşük faizlerle kredi kullanım imkânı verildi. Yaz aylarında özel kredi destekleri sunuldu. Kısa çalışma ödeneğiyle iş verene de destek sağlandı. 1 Nisan itibariyle de prim ödemeleriyle yine devlet destekleri devam edecek. Devlet destekleri dışında vatandaşlarımız ise hala biriken borçları için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu destek adımları da kamu ve özel bankalardan geliyor. Her ne kadar yaz aylarında olduğu gibi düşük faizli kredi kampanyaları sunulmasa da piyasa koşullarının altında faiz oranları vatandaşlarımıza veriliyor. Bu fırsatlardan birini de KOBİ’ler için Şekerbank sundu. Şekerbank’ın yeni kampanyası ile KOBİ’ler için cep dostu bir kredi fırsatı yolda….

ŞEKERBANKTAN KOBİLERE ÖZEL FIRSAT

Şekerbank salgın döneminde KOBİ’lerin mağduriyetini en aza indirmek için destekler sunmaya devam ediyor. Şeker bank KOBİ’lere İşinize Dost kredisi ile yüksek meblağlarda kredi ve ödemesiz dönem fırsatları sunuyor.

KOBİLERE ÖZEL DESTEK GELDİ

KOBİ’lere özel destek bu sefer Şekerbank aracılığıyla geldi. Konuya dair açıklamalar ise, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu yapıldı. Kumoğlu, Türkiye’nin sürdürülebilir bankalarından biri olan Şekerbank’ın KOBİ’lere olan desteği arttırdığını duyurdu. Salgın nedeniyle nakit problemi yaşayan KOBİ’ler için ödeme olanaklarından kolaylığa gidilerek yeni kredi kampanyası sunuluyor. Nakit akışları için yeni önlemler sunan Şekerbank, bu sefer de KOBİ’leri İşinize Dost Kredi ile destekliyor yorumunda bulundu.

İŞİNİZE DOST KREDİ İLE 12 AY ANAPARAISZ DÖNEM

Banka işinize dost kredi ile salgın döneminde KOBİ’lerin üretim ve işletim gibi tüm masraflarını kolayca sağlamalarını ve nakit akışlarını dengeleme de yardımcı olmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında KOBİ’lere 12 ay ana para ödemesiz dönem sunuluyor. İlk yıl normal taksitlerin KOBİ’ler sadece üçte birini ödüyor. Faiz borçlarını ödeyerek ödemelerini azaltan KOBİ’ler kendilerini kredi yükü altında da bulmuyor.

Kampanya dahilinde KOBİ’lere sunulan toplam vade oranı ise 36 ay.

YÜKSEK MEBLAĞLARA KADAR KREDİ VE BİRÇOK EK FIRSAT

Şekerbank KOBİ’lere kredi kampanyası dahilinde 500 bin liraya kadar kredi limiti sunuyor. Aynı zamanda avantajlı POS, kredi kartı ve çek gibi ürünlerden de KOBİ’ler kolayca faydalanabiliyorlar.

KOBİ’lerin faiz oranları ise banka tarafından kredi notlarına göre özel belirleniyor. Fakat bankanın ihtiyaç kredisi verdiği kredi faiz oranı anlık olarak %2.

BAŞVURU YOLLARI

KOBİ’lerimiz aşağıdaki belgeleri toplayarak herhangi Şekerbank şubesine gitmeleri yeterlidir. Şekerbank müşteri temsilcileri tarafından işlemleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Gerekli olan evraklar;