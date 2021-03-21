Şekerbank Kefilsiz Kredi Kampanyasını duyurdu! Şimdi Alın Haziran'da Ödemeye Başlayın

Salgın döneminde vatandaşlarımızın nakit desteğine duydukları ihtiyaç da arttı. Bu zor günlerde ise kredi almak giderek zorlaşıyor. Yaz aylarında yaşanan düşük faizli fırsat kredilerinden sonra banka faizleri hızla yükselmişti. Yaşanan dolar kur şokları ve yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası faizleri arttırmaya başladı. Sonbahar döneminde bu yana faiz artışına giden Merkez Bankası da mart ayında da yine faiz kararı çıkardı. Son gelen faiz kararı ise henüz Şekerbank’ın sunduğu güncel kampanyasına yansımadı. Bu nedenle bankanın faiz oranları hala oldukça uygun. Vatandaşlarımıza müjde niteliğinde olan bu kampanya da ise ne ön koşul ne de kefil şartı aranıyor. Vatandaşlarımız şubelere gidip ihtiyaç kredileri için kolayca başvuru yapabilirler.

ŞİMDİ ALIN HAZİRANDA ÖDEMEYE BAŞLAYIN

Bankanın sunduğu kampanyada vatandaşlarımıza 36 ay vadenin yanı sıra 3 ayda erteleme seçeneği sunuluyor. Şimdi alıp haziranda ödeyeceğiniz nakit desteğinizle ihtiyaçlarını ertelemeyin. Bankanın bu son kampanyası ile acil nakit ihtiyacı olanlara bu zor günlerde adeta destek geldi.

AVANTAJLI ORANLAR VE KOLAY ÖDEME SEÇENEĞİ

Özel banka vatandaşlarımıza bu zor salgın günlerinde destek oluyor. Bankanın sunduğu faiz oranları %1,44’ten başlasa da vatandaşlarımızın kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor. Eğer kredi notunuz çok düşükse faiz oranı artabilir. Ya da tam tersi kredi notunuz çok yüksekse ekstra fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra banka 3 ay erteleme şansı ile de esnek ödeme planı sunuyor. Haziran ayında ödemeye başlayacak vatandaşlarımıza esnek ödeme planı içerisinde artan ya da azalan taksit imkanı sunuluyor. Balon ödemeli, 3 ayda bir ödemeli ya da tamamen değişken taksitlerden de vatandaşlarımız yararlanabilirler.

Sabit taksitli ödeme planı ise vatandaşlarımızın şu şekilde olacaktır;

50 bin lira kredi ve 36 ay vade için vatandaşlarımızın aylık ödemesi 1 bin 876, toplam geri ödemeleri de 67 bin 571 lira. 100 bin liralık kredi desteğinde ise vatandaşların aylık ödemeleri 3 bin 753 lira olurken vade sonu toplam geri ödemeleri de 135 bin 124 liradır.

ŞEKERBANK KREDİ KAMPANYASININ ÖZELLİKLERİ

Bankanın sunduğu yeni ihtiyaç kampanyasıyla birlikte vatandaşlarımıza sunulan tüm fırsatlar şöyle;

%1,44 oranından başlayan kişinin kredi notuna göre değişen faiz oranları

Haziran döneminde ödeme

36 aya varan vade imkânı

Esnek ödeme planları

Yüksek meblağlara kadar kredi

Ön koşul ya da kefil aranmaz

KREDİ BAŞVURULARI

Kimlik belgesi, gelir belgesi, güncel fatura ile vatandaşlarımız herhangi bir Şekerbank şubesinden başvurularını yapabilirler.

Salgın döneminde hayatlarını riske etmek istemeyen vatandaşlarımız farklı yollardan da başvurularını tamamlayabilirler. Şubeye giderek başvuru yapmak istemeyen vatandaşlar Şekerbank’ın mobil bankacılık uygulamasından, ATM’lerden ya da internet bankacılığından da işlemlerini tamamlayabilirler. Ayrıca ALO kredi deste hattı ile de vatandaşlarımızın başvurularını yapmaları mümkün.

KREDİ NOTU NASIL HESAPLANIR

Şekerbank’ın kredi notuna göre fırsatlar sunduğu kampanyasında vatandaşlarımız kredi notunu da merak ediyor. Üstelik sadece Şekerbank tarafından değil birçok bankada artık sunduğu kampanyalarında vatandaşların kredi notlarına göre fırsatlar ve kolay ödeme seçenekleri ekliyor. Peki kredi notumuz nasıl oluşur?

Kredi notumuzun %35’i ödeme alışkanlıklarımız oluşturur. Zamanında ödediğimiz faturalar, krediler ya da taksitleri kredi notumuzu yükseltir. Kredi notumuzun %35’ini de yine borçlarımız oluşturur. Eğer daha önce kredi alıp taksit gecikmeden ödeme yaptıysanız kredi notunuz yüksek olacaktır. Fakat kredinizi alırken ödeme de sıkıntı yaşadıysanız ve bu durum mahkemelik ya da hacizlik bir duruma yol açtıysa kredi notunuz da düşecektir. Geri kalan kredi notu ise yakın zaman aldığınız kredilerden ve kredi kartınızı kullanma sıklığınıza göre oluşur. Eğer sürekli kredi kartı kullanıyor ve borçlarınızı zamanında ödüyorsanız kredi notunuz yüksek olacaktır.