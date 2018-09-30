SEC’ten Elon Musk’a istifa cezası

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Eylül () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’yı özelleştireceğini iddia eden ünlü girişimci Elon Musk’ın şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa etmesi ve kendisi ve şirket adına toplam 40 milyar dolar ceza ödemesi kararını verdi.

Musk’ın Ağustos ayında resmi Twitter hesabından Tesla’nın özelleştirilmesi için yeterli kaynak toplandığına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından SEC, Musk’ın “yanlış ve yanıltıcı” ifadelerde bulunduğu ve söz konusu durumla ilgili regülatörleri uyarmadığı gerekçesiyle Musk hakkında soruşturma başlatmıştı.

SEC Yönetim Kurulu Başkanı Jay Clayton konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu durum ifşa temelli federal menkul kıymetler yasalarımızın şekillendirdiği önemli bir ilkesini yeniden doğrulamış oldu. Şirketler ve kurumsal üyeler belirli açıklamalar yaptıklarında sorumlu davranmalıdır, özellikle açıklamaların yanıltıcı ve yanlış olmadığını doğrulamalı ve söz konusu açıklamalara göre yatırım kararı verecek olan yatırımcıyı yanıltmamalıdır.”

Regülatörlerin Pazar günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, “Musk 7 Ağustos 2018’de Tesla’yı hisse başına 420 dolardan özelleştireceğini, yeterli kaynağın toplandığını ve erie kalan tek belirsizliğin hisse sahiplerinin onayı olduğunu söyledi. Fakat Musk, söz konusu olası işlemin belirsiz olduğunu ve çeşitli risklerin bulunduğunu biliyordu. Musk, hisse fiyatları ve olası finansal işbirlikleri dâhil olmak üzere anlaşma şartlarını belirlemedi ve bu kararın temelini belirlemedi.”

Hala mahkeme onayı bekleyen ceza kapsamında SEC, Elon Musk’ın kendisi ve Tesla adına toplam 40 milyar dolar ceza ödemesine ve en az üç yıl boyunca geçerli olmak üzere şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa etmesine karar verdi.

