Schneider Electric NewCities Vakfı kurumsal üyeliğine katıldı

İstanbul, 2 Temmuz () - Schneider Electric’de NewCities Vakfı’nın kurumsal üyeliğine katıldı. Vakfın mütevelli heyetine Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg de katılırken,şirket ayrıca Greenfield Cities Alliance'ta da yerini aldı.

New Cities Foundation Başkanı John Rossant, “Schneider Electric'i, şehirleri yaşanacak daha iyi yerlere dönüştürme tutkumuzu paylaşan küresel şirketler, yenilikçi girişimler, önde gelen akademik ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan ağımıza dahil etmiş olmaktan ötürü oldukça mutluyuz. Schneider Electric, daha akıllı, enerji kullanımı açısından daha verimli şehirler için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler bulma konusunda bir dünya lideridir. Şehirlerin en büyük güçlüklerle nasıl mücadele edebileceklerine dair küresel bir diyalog oluşturmak üzere Caspar Herzberg ve ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Schneider Electric'in Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg de, “Akıllı bir şehir inşa etmenin temelinde, teknik tarafların ötesinde unsurlar bulunmaktadır. Geleneksel örgütsel siloların ötesine geçerek, ortak bir amaç doğrultusunda çalışan paydaşlar arasında bir iş birliği geliştirmek şarttır. NewCities Vakfı bu konuyu, hükümetten, endüstriden, üniversitelerden ve sivil toplumdan karar vericileri bir araya getirerek çözüyor” diye ekledi.

Şirket, kentsel kalkınma topluluğu Greenfield Cities Alliance'a da kabul edildi. Greenfield Cities Alliance, gelişmemiş bölgelerde kentsel kalkınma konusunda dünyanın önde gelen topluluğu. Topluluk yeni şehir liderleri için yeni fikirler üretirken, topluluk oluşturma, kaynak ve iş birliği geliştirme konularında da destek sağlıyor.

