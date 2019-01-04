Sanayici rekor kırdı, esnaf düşüşle kapattı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) sicil müdürlükleri, açılan kapanan firma sayılarını açıkladı. BTSO verilerine göre açılan firma sayısında rekor yaşanırken, BESOB kanadında düşüş yaşandı.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürlüğü’nün oda kayıt verileri baz alınarak, (Bünyesinde Oda bulunan Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa, Yenişehir, İznik ilçeleri hariç) açılan ve kapanan firma sayıları açıklandı. 2018 yılı sonunda, açılan firma sayısı 4 bin 85'den 4 bin 275'e ulaştı. Açılan firma sayılarında, 2017 yılına göre 2018 yılında Haziran, Ağustos, Ekim aylarında düşüş yaşandı. 2018 Haziran ayında, bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir düşüş yaşandı. 2017 yılında 370 firma açılırken, geçen yıl aynı dönemde bu sayı 310 oldu. Ağustos ayında ise 2017 yılına oranla yüzde 30 düşüş yaşandı. 2017 yılı Ağustos ayında 330 firma açılırken, 2018 yılı Ağustos ayında açılan firma sayısı 253 oldu. Yıl içinde son düşüş ise Ekim ayında gerçekleşti. Yüzde 22'lik bir düşüş ile açılan firma sayısı 304 oldu.2018 yılı kapanan firmalara bakıldığında ise açılan firma sayısının tersi bir seyir ile yüzde 17'lik bir artış yaşandı. 2017 yılında kapanan firma sayısı bin 95 olurken, 2018 yılında bin 284 oldu. Aralık ayında kapanan firma sayısı yüzde 49 artış gösterdi, 161 firma kapandı. Bir önceki dönem kapanan firma sayısı ise 108. Kapanan firmalarda ise düşüş yaşanan aylar Ocak, Mayıs, Ağustos, Ekim, Kasım oldu. Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 düşüş ile başlayan kapanan firma sayısı 166 olurken, bir önceki dönemin firma sayısı 171'di. Mayıs ayında da yüzde 3,4'lük küçülme ile 2018 yılında 58 firma kapanırken bir önceki yıl aynı dönem kapanan firma sayısı 60.Diğer bir düşüş de Ağustos ayında yaşandı. 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 34'lük bir düşüş ile 82 firma kapandı. Ekim ayında ise bir önceki döneme göre yüzde 51,7 düşüş ile kapanan firma sayısı 116 oldu. Kasım ayı 2018 yılında yüzde 20'lik bir düşüş yaşanırken, Kasım 2018 yılında 74 firma kapandı. Bir önceki dönem kapanan firma sayısı 89.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “2018 yılının ilk yarısındaki canlı iç talep ve göreceli hızlı ekonomik büyüme, Bursa sanayi üretimini ve ticaretini de olumlu etkiledi. 2018 yılında özel sektör yatırımlarının özellikle imalat sanayi kesiminde ve yeni yatırımlar şeklinde artmaya devam etmesi, Bursa’nın yatırımcısına her zaman güven veren bir kent olduğunun göstergesidir. Odamızın kayıtlarına baktığımızda açılan şirket sayısı 4 binin üzerine çıkarak rekor kırdı. İş dünyası olarak 2019 yılında da yeni başarılara ulaşmaya, ülkemizin hedeflerinde en önemli aktör olmaya devam edeceğiz” dedi.ESNAF VE SANATKARLAR 2018'İ DÜŞÜŞLE KAPATTIBursa Esnaf Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2018 yılında açılan firma sayısı, 2017 yılına göre yüzde 8 düştü. 2017 yılında 9 bin 828 firma açılırken, 2018 yılında rakam 9 bin 98'e indi. Kapanışlarda ise tam tersi bir seyir ile 2017 yılında 3 bin 547 kapanış olurken, 2018 yılında yüzde 15,7'lik bir artış ile 4 bin 104 kapanış gerçekleşti. Aralık ayına bakıldığında ise 5.6'lık bir düşüş ile 2017 yılı aralık ayında 901 olan açılış sayısı, 2018 Aralık ayında 853 oldu. Kapanışlarda da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 düşüş yaşandı. 2017 yılı Aralık ayında 362 kapanış olurken 2018 yılında sayı 310 oldu.Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak, 2018 yılının Ağustos ayına kadar normal bir seyir izlenirken, Ağustos ayından sonra dengelerin bozulduğunu kaydetti. Tak, "Ağustos itibariyle dengeler bozulmaya başladı. Ekonomik sıkıntı yaşanması noktasına gelindi. Ağustos ayı ile bozulan denge, Aralık sonunda bu durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Ekonomik sıkıntıdan meydana geldi bu olay. Bundan sonra ne olacak diye bir endişe var vatandaşta, ama bunu aşıyoruz" dedi. Tak, "Ne olursa olsun umutla bakmamız gerekiyor. Kendi kendimizi yönetip, para kazanmaya çalışıyoruz. İş yeri açıp para kazanırsan geçinirsin. Üyelerimiz çabalıyor" diyerek, 2019 yılının ilk altı ayında bu işlerin düzeleceğine inandığını, yıl sonunda da her şeyin normale döneceğine dair ümitlerinin olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI