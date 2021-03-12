Sanayi üretiminde artış yaşandı!

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2021 senesinin Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini duyurdu. Söz konusu verilere göre, 2021 senesinin Ocak ayında takvim etkisinden arındırılan sanayi üretimi, 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 11,4 oranında arttı.

Takvim etkisinden arındırılmayan sanayi üretim üretimi ise 2021 senesinin Ocak ayında senelik bazda yüzde 7,5 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri göz önünde bulundurulduğunda, 2021 senesinin Ocak ayında taş ocakçılığı ve madencilik sektörü endeksi, 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 15,4 oranında arttı. 2021 senesinin Ocak ayında imalat sanayi sektörü endeksi, 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 12,1 oranında artış gösterdi. 2021 senesinin Ocak ayında iklimlendirme, buhar, gaz ve elektrik üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 0,1 oranında arttı.

Sanayi üretiminde aylık rakamlar şöyle:

2021 senesinin Ocak ayında takvim ve mevsim etkisinden arındırılan sanayi üretimi, 2020 senesinin Aralık ayına kıyasla yüzde 1 oranında artış gösterdi. 2021 senesinin Ocak ayında taş ocakçılığı ve madencilik sektörü endeksi, 2020 senesinin Aralık ayına kıyasla yüzde 6,8 oranında azaldı. 2021 senesinin Ocak ayında imalat sanayi sektörü endeksi, 2020 senesinin Aralık ayına kıyasla yüzde 1,1 oranında azaldı. 2021 senesinin Ocak ayında iklimlendirme, buhar, gaz ve elektrik üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise 2020 senesinin Aralık ayına kıyasla yüzde 1,6 oranında azaldı.

Sanayi üretiminde tahminler şu şekildeydi:

Ekonomistler, 2021 senesinin Ocak ayında takvim etkisinden arındırılan sanayi üretim endeksinin 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 7,9 oranında artış göstereceğini tahmin ediyorlardı. Söz konusu ekonomistler, senelik bazda arındırılmayan sanayi üretim endeksinin ise yüzde 8,2 oranında artacağını öngörüyorlardı.

2020 senesinin Aralık ayında sanayi üretimi senelik bazda yüzde 9, aylık bazda ise yüzde 1,3 oranında artmıştı. Türkiye, G20 ülkeleri arasında 2020 senesinin Aralık ayı esas alınarak "sanayi üretiminde en fazla artış görülen ülke" olarak kayıtlara geçmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 13:53