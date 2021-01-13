Sanayi üretiminde artış gerçekleşti!

2020 senesinin Kasım ayına dair sanayi üretim rakamları belli oldu. Takvim etkisinden arındırılan sanayi üretimi Türkiye'de 2020 senesinin Kasım ayında, 2019 senesinin Kasım ayına kıyasla yüzde 11 oranında artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmayan sanayi üretimi Türkiye'de 2020 senesinin Kasım ayında, yıllık olarak yüzde 8,7 oranında yükseldi.

2020 senesinin Kasım ayında Türkiye'de taş ocakçılığı ve madencilik endeksi, 2019 senesinin Kasım ayına kıyasla yüzde 4,6 oranında arttı. 2020 senesinin Kasım ayında Türkiye'de imalat sanayi endeksi, 2019 senesinin Kasım ayına kıyasla yüzde 11,6 oranında yükseldi. 2020 senesinin Kasım ayında Türkiye'de iklimlendirme, buhar, gaz ve elektrik üretimi ile dağıtımı endeksi, 2019 senesinin Kasım ayına kıyasla yüzde 7,5 oranında arttı.

2020 senesinin Kasım ayında Türkiye'de takvim etkisinden ve mevsim etkisinden arındırılan sanayi üretimi, 2019 senesinin Kasım ayına kıyasla yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

2020 senesinin Kasım ayında taş ocakçılığı ve madencilik endeksi, 2020 senesinin Ekim ayına göre yüzde 0,3 oranında yükseldi. 2020 senesinin Kasım ayında imalat sanayi endeksi, 2020 senesinin Ekim ayına göre yüzde 1,5 oranında yükseldi. 2020 senesinin Kasım ayında iklimlendirme, buhar, gaz ve elektrik üretimi ile dağıtımı endeksi, 2020 senesinin Ekim ayına göre yüzde 0,1 oranında azalma kaydetti.

Sanayi üretiminde tahminler

Uzmanlar, 2020 senesinin Kasım ayında arındırılmayan sanayi üretim endeksinin, 2019 senesinin Kasım ayına kıyasla yüzde 9 oranında artış göstermesini öngörmüştü. Söz konusu uzmanlar, takvim etkisinden arındırılan sanayi üretim endeksinin 2020 senesinin Kasım ayında yıllık olarak yüzde 8,3 oranında artış göstereceğini tahmin etmişti.