Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

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İstanbul, 16 Ekim () – Sanayi üretimi Ağustos’ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, Temmuz ayına göre ise yüzde 1.1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

“Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2.9 arttı.

“Ağustos ayında ayrıca madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.8 azaldı.” (Tablo ve Grafik)