Sanal Tatil Dolandırıcılarına Dikkat

Hazırladıkları sahte internet siteleriyle Türkiye’deki onlarca lüks otelin web sitesini taklit eden dolandırıcılar, site üzerinden yayınladıkları telefon numaralarıyla rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.

Sanal Tatil Dolandırıcılarına Dikkat

Turizmde bu sene rekor kırmaya hazırlanan Türkiye, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Türkiye'de onlarca 5 yıldızlı otelin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar ilan ettikleri telefonlar üzerinden rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.Konuyla ilgili  açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, internet sitelerinde dolandırıcılığın önüne geçebilmek için yeni sistemleri uygulayacaklarını belirterek, “Biz her zaman vatandaşlarımıza yetkili olmayan yerlerden alışveriş yapılmamasını söylüyoruz. Biz seyahat acenteleri olarak internet sitelerinde yeni bir uygulamayla dijital bir plakalandırma sistemine geçeceğiz. Dolayısıyla o acentenin yasal olup olmadığı o barkodun üstüne gidip tıklandığında acentenin bütün sicili; sahibi kim, gerçekten belgeli mi değil mi, kaç yıllık acentedir, sermayesi nedir bunlara kadar görülebilecek şekilde acente web sitelerini güncelleyeceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımıza böyle bir hizmet daha vereceğiz. Dolayısıyla yasal sitelerden ve yasal yerlerden alışveriş yapılmasına çok dikkat edilmeli bu hem kendi mağduriyetleri hem de vergi kaçağı açısından çok önemli” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 10:08
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YORUMLAR
ref ref
ref ref - 2 yıl Önce

bu gerçek mi ? bu haber insanları çok heyecandırır..

mehmet
mehmet - 2 yıl Önce

ya rabbim inşAllah çıkar da işimizden olmayız....

siyah beyaz
siyah beyaz - 2 yıl Önce

Bedelliaskerlik halkın isteği ve ihtiyacıdır.Yakın zamanda yapılan yüksek katılımlı anketlerin ortalamasında %70 oranlarında halk bedelliaskerlik beklemektedir.

umur
umur - 2 yıl Önce

İşten çıkartılıyoruz, lütfen acil olarak gündeminize alın

Mehmet
Mehmet - 2 yıl Önce

OHAL in bitmesini beklenemez.İşten çıkartılıyoruz.Hemen çıkmalı.

bedelçi
bedelçi - 2 yıl Önce

hemen cıkmalı

Sefa
Sefa - 2 yıl Önce

Bedelli istiyoruz

Tuna
Tuna - 2 yıl Önce

Isimizden oluyoruz. 2016 da cikarilmali

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