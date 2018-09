Salyazı Havalimanı pisti için 200 futbol sahası büyüklüğündeki alana dolgu yapılıyor

GÜMÜŞHANE ile Bayburt arasında, temeli 13 Haziran'da dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan Salyazı Havalimanı'nın inşaatı sürüyor. İnşaatta incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki alan dolguyla havalimanı pistine hazır hale getiriliyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yılki bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt kentleri arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı'nın temeli 13 Haziran'da dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıktaki bölgede inşaatı süren havalimanının 1,5 yılda bitirilmesi hedefleniyor.VALİ: 200 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAKGümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki kente kazandırdığı çok önemli bir proje olduğunu belirtti. Vali Memiş, "Memnuniyetle görüyoruz ki ilgili firma çalışmalarına hızla devam ediyor. Yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki alan, dolguyla havalimanı pistine hazır hale getiriliyor. Çok önemli bir çalışma. Pistin uzunluğu 3 kilometreyi geçecek. 45 metre genişliğinde, yan yollarıyla birlikte 60 metreyi bulacak bir genişliğe sahip olacak. Büyük uçakların dahi inebileceği, uluslararası bir havalimanı inşaatı ve bu bölgeye hitap eden stratejik bir havalimanı olacak" dedi.'KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA İLK TERCİH OLACAK'Vali Memiş, "Bu alanda mania hattı ve coğrafi şartlar açısından Karadeniz sahilinde pus veya sis gibi olaylar olmayacak. Sahil şeridine yaşanabilecek olumsuz hava durumlarından dolayı oralara inemeyecek uçakların da ilk seçeneği Gümüşhane-Bayburt Havalimanı olacak. Zigana Tüneli yapıldığında Erzurum ve Erzincan gibi illere nazaran sahile en yakın havalimanı burası olacak" diye konuştu.Ülkede 'ekonomik kriz yaşanılıyor' denilmesine rağmen Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesi inşaatının devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Memiş, "Bu negatif algıyı toplumsal olarak bertaraf etmemiz gerekiyor. Şu anda insanlar bu havalimanı inşaatında çalışıyor. Bu ülkenin üretimine katkıda bulunacak, bu bölgede istihdam yaratacak çok önemli bir proje hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün de Gümüşhane ve Bayburt illerinde üniversite ve askeri birliklerin olmasının havalimanına olan talebi artıracağını belirterek, "Şehirlerimize insanlarımızın gelip ve gitme sıklığı açısından önemli bir proje. Her iki ilin gurbette ciddi sayıda bir potansiyeli var. Havalimanının herhangi bir yolcu problemi yaşayacağını düşünmüyoruz"diye konuştu.SALYAZI HAVALİMANIGümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı projesinin 1,5 yılda bitirilmesi planlanıyor.

FOTOĞRAFLI