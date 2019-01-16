Salesforce, ClickSoftware'i $1.5 milyara almak için görüşüyor

İstanbul, 16 Ocak () - ABD merkezli bulut temelli yazılım şirketi Salesforce.com Inc. İsrail merkezli yazılım şirketi ClickSoftware şirketini 1.5 milyar dolara almak için görüşmeler yürütüyor.

İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre, İsrailli girişimci Moshe BenBassat tarafından ABD'de 1979 yılında kurulan ClickSoftware, 2015 yılında 438 milyon dolaraa ABD merkezli yatırım ortaklığı şirketi Francisco Partners tarafından satın alınmıştı.

Salesforce, 2018'de İsrail merkezli yapay zeka şirketi Datorama'yı 850 milyon dolara satın almıştı.

Salesforce'un en son açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosuna göre, şirketin gelirleri yüzde 26 artışla 3.39 milyar dolara yükseldi. Şirket, bu dönemde 16 milyar dolarlık ciro ile, yazılık şirketleri tarihinin bu büyüklükteki ciroya en hızlı ulaşan şirketi oldu.