Sabancı Üniversitesi'nden online kuluçka programı: pre-SUCOOL

Elif Varan / İstanbul, 2 Temmuz () - Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişimleri Hızlandırma Merkezi SUCOOL, Workinlot işbirliği ile online kuluçka programı pre-SUCOOL’u hayata geçirdi.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, fikir aşaması ve gelir öncesi girişimlerin kurucuları için hazırlanan ve tamamı dijital içeriklerden oluşan online ve ücretsiz bir eğitim programı olan Pre-SUCOOL, kapsamında iş fikri sahibi girişimci adayları, doğru ürünü doğru pazara, en uygun iş modeli ve en uygun ekip ile sunabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri temel yetkinlikleri kazanabiliyor.

Eğitimin sekiz modülden oluştuğu belirtilen açıktlamada, "Eğitim programı sonunda; girişimci tarafından ilk müşteri niyet mektubunun alınması ya da ilk müşteri anlaşmasının yapılması, iş modeli kanvası, rekabet analizi, pazara giriş stratejisi, yol haritası ve yatırımcı sunumunun hazırlanmış olması hedefleniyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Girişimciler platform aracılığıyla, üstünde çalışmak istedikleri fikri bulabilecekleri gibi, bir ekibe katılabilecek ve ekip arkadaşı da bulabilecekler.

"Pre-SUCOOL programını tamamlayan girişimciler, SUCOOL ağına katılma, SUCOOL programlarından öncelikli haberdar olma ve programlara avantajlı başvuru imkanlarına sahip olabilecekler."