S. Arabistan’ın üretim kısıtlaması açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () - Petrol fiyatları, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih’in, ülkenin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile anlaşması kapsamında, petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9.8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla yüzde 1.0’in üzerine yükseldi.

Fiyatlardaki artış ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerin sonucundan bir anlaşma olacağı umutları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya karşı yaptırımları ile desteklendi.

Diğer yandan yatırımcılar OPEC’in bugün yayınlanacak olan aylık raporunu bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’nin de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün fiyatı yüzde 1.46 artışla 62.38 dolara ve ABD hafif petrolünün fiyatı da yüzde 1.34 artışla 53.07 dolara yükseldi.