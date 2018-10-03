Rusya/Novak: Ticaret savaşları enerji güvenliğini tehdit ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ekim () – Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ticaret politikalarındaki “korumacılık” ve artan ticari gerilimlerin küresel enerji için büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da CNBC moderatörlüğünde düzenlenen bir panelde konuşan Novak, “Son zamanlarda oldukça rekabeti piyasaların ‘ticari savaş’ denilen bir durumun içinde olduğunu görüyoruz” dedi ve ekledi:

“Bu durumda korumacılık önlemlerinin kullanıldığını ve bu politikanın yalnızca benzin ve sıvılaştırılmış doğal gaz piyasaları için değil, enerji güvenliği, verimliliği ve tüketicilerin kullanımı için oluşturulan enerji yakıtı arzına da büyük riskler oluşturduğunu görüyoruz.”

ABD ve Çin arasında yılın başından beri devam eden ve iki ülkenin sürekli olarak birbirine ek gümrük vergisi uygulamaları getirerek ticari gerilimleri yükselttiği bu dönemde konuşan Novak, benzin kullanımında artış öngörüldüğünü söyledi.

Novak şöyle konuştu:

“Uzmanların değerlendirmelerine göre, dünya genelindeki enerji kullanımının şu anki dönemle karşılaştırıldığında 2040 yılına kadar yüzde 30 artması bekleniyor. Bu rakam kesinlikle farklı enerji kaynağı talebini de doğuracaktır.”

Genel enerji kullanımı ve yenilebilir enerji kaynaklarındaki artışa benzinin öncülük edeceğini söyleyen Novak, ayrıca genel enerji kullanımında benzin payının da yüzde 23’ten yüzde 26’ya çıkmasının beklendiğini belirtti.