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Rusya'dan Türkiye'ye Yeni Sayfa!

Rusya Türkiye'ye uygulanan ekonomik önlemleri kaldırdı. Bu kararla iki ülke arasında yeni ekonomik adımlarının da önü açılmış oldu.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:44
Rusya'dan Türkiye'ye Yeni Sayfa!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye uygulanan bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırıldığına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kremlin resmi internet sayfasından yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Aralık 2006 tarihli 281 numaralı 'Özel ekonomik önlemler' adlı federal yasanın 5 maddesi ve Rusya Devlet Başkanı'nın 28 Kasım 2015 tarihli 583 numaralı 'Rusya Federasyonu'nun milli güvenliğinin sağlanması ve Rusya Federasyonu vatandaşlarının suç ve hukuki kurallara karşı eylemlerden korunması ve Türkiye'ye karşı özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin önlemler' adlı federal yasanın 6 maddesine göre şu maddeler kabul ediliyor:

1. Rusya Devlet Başkanı'nın 28 Kasım 2015 tarihli 583 numaralı 'Rusya Federasyonu'nun milli güvenliğinin sağlanması ve Rusya Federasyonu vatandaşlarının suç ve hukuki kurallara karşı eylemlerden korunması ve Türkiye'ye karşı özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin önlemler' adlı kararnamesinde şu değişiklikler ön görülüyor:

a) 1 maddenin "b" ve "c" altmaddelerinin yürürlükten kaldırılması

b) "ayrıca" kelimesini kaldırarak şu kelimeler eklenecek: "Türkiye'nin Rusya Federasyonu vatandaşları için aynı koşulları uygulaması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin uçak mürettebat üyeleri olan vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmet pasaportuna sahip olan ve Rusya Federasyonu'na Rusya'da bulunan konsolosluk ve büyükelçilik binaları dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahatine gelen vatandaşları ve onların aile üyeleri"

2. Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'ne iki ülke hükümetleri arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli karşılıklı seyahat koşullarına ilişkin anlaşmanın kısmen yenilenmesine ilişkin bildiri gönderecek.

3. Rusya Federasyonu hükümeti bu kararname gereğince ilgili düzenlemeleri yapacak.

4. Rusya Devlet Başkanı'nın 28 Kasım 2015 tarihli 583 numaralı 'Rusya Federasyonu'nun milli güvenliğinin sağlanması ve Rusya Federasyonu vatandaşlarının suç ve hukuki kurallara karşı eylemlerden korunması ve Türkiye'ye karşı özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin önlemler' adlı kararnamesinin 1 maddesinin a altmaddesi yürürlükten kaldırıldı.

5. İlgili kararname resmi ilan günü yürürlüğe girecek.



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