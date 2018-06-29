Rusya ABD'nin gümrük vergilerini WTO'ya şikayet etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran () - Rusya, ABD’nin metaller için getirdiği gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) resmi olarak şikayet etti.

ABD’nin metaller için gümrük vergilerine uyguladığı artışa Rusya İktisadi Gelişme Bakanı Maxim Oreshkin WTO’ya resmi şikayette bulundu.

Geçtiğimiz hafta da Avrupa Birliği (AB), pek çok ABD menşeli ürün için yüzde 25 ek gümrük vergisi ile ücretlendireceğini duyurmuştu.

Rusya İktisadi Gelişme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oreshkin, “Rusya, ABD’nin çelik ve alüminyum için artırdığı gümrük vergilerine Dünya Ticaret Örgütü’ne resmi şikayette bulundu” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya, çelik ürünleri ve alüminyum ile ilgili ilave vergilere ilişkin durumu ele almak için ABD'nin danışmanlık şirketlerine anlaşmazlığın çözümü kapsamında karşılıklı görüşmelere yönelik bir talepte bulundu.

ABD, 31 Mayıs tarihinde, Kanada, Meksika ve AB’ye, gümrük politikalarını görüşmeye yanaşmamaları sebebiyle çelikte yüzde 25 alüminyumda yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.