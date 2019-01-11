Rus Parlamentosu dijital ekonomiye ağırlık verecek

Gonca Yağcı / İstanbul, 11 Ocak () - Rusya, dijital ekonomiye odaklı yasaların hayata geçirilmesi için çalışmalarını hızlandırıyor.

Rus Parlamentosu’nun alt kanadı olan Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, yayınladığı basın bildirisinde, dijital ekonomiye odaklı yasa tasarılarının gelecek oturumda öncelikli olacağını vurguladı.

Volodin, Parlamento'nun bahar açılışında yaptığı konuşmada, dijital finans varlıkları, dijital haklar ve internet yoluyla fon sağlanması gibi dijital ekonomi ile ilgili yasalara ağırlık vereceklerini söyledi.

Financemagnates.com haber sitesinin aktardığına göre, Volodin, dijital ekonomiye verilecek bu önceliğin Rusya’nın finansal sisteminin kalitesini artıracağını düşünüyor.

Volodin, konuşmasında yeni dijital ekonomi ile ilgili yasaların geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla uzmanlar, araştırmacılar ve girişimcilerden çalışma grupları yaratılmasını önerdi.

Devlet Duması Başkanı, milletvekillerinin yakın gelecekte dijital ekonomi ile alakalı 20’nin üzerinde yeni taslak yasa sunmaya hazır olduklarını ekledi

Diğer yandan, geçtiğimiz yıl Rusya Maliye Bakanlığı, dijital finansal varlıkların yasal durumu ile ilgili taslak bir yasa hazırlamıştı. Ancak bu taslak, kripto paraların halka arzı yoluyla (ICO) finansal kaynak toplama sürecini engellenmeye çalışmıştı.