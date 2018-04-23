Rubledeki değer kaybı, Rus turist rezervasyonunu duraklattı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ABD ile yaşanan gerginlik sonrası Rus rublesinin ABD doları karşısında değer kaybettiğini, bunun sonucunda turizm rezervasyonlarında duraksama yaşandığını söyledi. Osman Ayık, "Bunun geçici olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Turizmcilerin 'rekor yıl' olarak gösterilen 2014 rakamlarını yakalama ve geçme hedefini dillendirdiği 2018 turizm sezonu özellikle Rusya'dan yoğun erken rezervasyonlarla başladı. Son dönemde ise Rusya ve ABD arasında yaşanan gerginlik nedeniyle rublenin, ABD doları karşısında değer kaybetmesi Rus turist rezervasyonlarını durdurdu.

'TÜKETİCİNİN ALIMINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLDU'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Biz şu andaki durgunluğun geçici olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu sene genel anlamda bakıldığında 2018 yılına dönük erken rezervasyonlarda çok ciddi artışla başladık. Geçen sene de Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda tarihi bir rekor kırmıştık. O nedenle 2018 beklentilerimiz son derece olumlu ve yüksekti. Bunu da destekler mahiyette erken rezervasyon rakamları ve sayıları oluşunca, sektör olarak ciddi beklenti içine girdik. Ama son günlerde yaşadığımız birtakım ekonomik çalkantı hem Türk lirasının hem de Rus rublesinin ciddi anlamda değer kaybetmesi ve dalgalanması ister istemez tüketicinin alımlarında duraksamaya neden oldu" dedi.

'HEDEFLERİMİZİ HALA KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Buna benzer sıkıntıyı iç pazarda da gözlemlediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Dolayısıyla bunun geçici bir dönem olmasını arzu ediyoruz. En kısa süre içerisinde tekrardan eski sayılara dönmeyi bekliyor ve arzu ediyoruz. Hedeflerimizi hala korumaya çalışıyoruz. Koruyoruz da. İnşallah 2018 yılında başta Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere iç pazarda da beklenen büyüme trendi rakamlarının oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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