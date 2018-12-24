RSB Almanya’dan bankacılık lisansı başvurusu yaptı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık () - Royal Bank of Scotland (RBS), anlaşmasız bir Brexit durumunda Avrupa Birliği’ndeki (AB) müşterilerini koruyabilmek adına, Almanya’da bankacılık lisansı başvurusu yaptı.

Başvurunun bankanın tüm işritaklerini kapsayacağı ancak sadece AB ile ticari ilişkileri olan National Westminster Bank’ı etkileyeceği duyuruldu.

RBS’nin halihazırda bir Hollanda lisansı bulunuyor, ancak yapılan lisans başvurusu bankanın Almanya ile bağlarını koruyarak, finansal hizmet veren şirketlerin müşterilerine sınır ötesi erişim sağlayan pasaport haklarından yararlanmaya devam etmesini sağlayacak.

Başvuru ile kimsenin işini kaybetmeyeceği ve Frankfurt’ta 12 yeni pozisyon açılacağı belirtildi.

Brexit öncesi, Birleşik Krallık merkezli 37 finansal kurumun Avrupa Merkez Bankası’na lisans alma ya da yenileme başvurusunda bulunuyor. Bu kurumların 30 adedinin Frankfurt’u Avrupa Merkezleri olarak seçti ve 29 Mart 2019 tarihinden önce Birleşik Krallık AB’den ayrıldığında yaklaşık 800 milyar euroyu şehre nakledeceği duyuruldu.

RSB daha önce, anlaşmasız bir Brexit önlemi olarak Aralık ayının başında 13 milyar sterlinlik finansal faaliyetini Hollanda’ya taşımıştı.