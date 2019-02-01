Roche satışları 2018’de yüzde 7.0 arttı

İstanbul, 1 Şubat () – İsviçre merkezli çokuluslu ilaç şirketi Roche’nin grup satışları 2018’de yüzde 7.0 artarak 56.8 milyar İsviçre frangına yükseldi.

Şirketin 2018 satışlarındaki artış, ilaç bölümünde özellikle onkoloji, MS ve hemofili alanlarında, diagnostik bölümünde ise immünodiagnostik çözümleri etkisiyle oldu.

İsviçre’nin Basel kentinde yapılan konferansta 2018 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Roche verilerine göre ilaç bölümü ve diagnostik bölümü satışları yüzde 7.0 artışla sırasıyla 44 milyar İsviçre frangı ve 12.9 milyar İsviçre frangına ulaştı.

“Büyümemizi sürdürmek için iyi bir noktadayız”

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Roche Grup CEO’su Severin Schwan, şirketin iyi bir noktada olduğunu belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Roche olarak 2018 yılında her iki bölümümüzde de çok iyi büyüme kaydettik. Onkoloji, MS (multipl skleroz) ve hemofili gibi ciddi alanlarla mücadelede önemli yararlar sunan yeni çözümlerimizin gücünden özellikle memnuniyet duyuyorum. Ayrıca dijitalleşme, ürün geliştirme ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin ilerletilmesini desteklemek amacıyla gerçek yaşam sağlık ve analiz verilerinin kullanılması yönünde de çok önemli ilerleme kaydediyoruz. Başarılı lansmanlarımıza ve güçlü portföyümüze bakıldığında, Roche olarak büyümemizi sürdürmek için iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim.”

Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinde ilerleme

Roche, 2018 yılında kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri stratejisini daha da ilerletmek için ABD merkezli şirketlerle bazı anlaşmalar yaptı. Söz konusu şirketler arasında hastanın kanserindeki moleküler değişimleri tespit ederek bunları ilgili hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler ve klinik çalışmalarla eşleştirme yapmak amacıyla kapsamlı genetik haritalama yöntemini geliştiren Foundation Medicine, kanser araştırması alanında gerçek yaşam verilerinin kullanılması konusunda pazar lideri Flatiron Health ve Ignyta olmak üzere ABD merkezli üç şirket bulunuyor.

Ayrıca 2018 başlarında Roche Diagnostik ve GE Healthcare, Roche’nin in vitro tanı alanındaki uzmanlığı ile GE Healthcare’in in vivo uzmanlığını birleştirmek üzere stratejik ortaklığa girmeye karar verdiklerini duyurdular. Anlaşma, üçüncü tarafların da ürünlerini ve şirketten bağımsız uygulamalarını yerleştirmelerine izin veren ortak dijital bir platforma dayalı karar destek yazılım çözümlerinin birlikte geliştirilmesini ve birlikte pazarlanmasını amaçlıyor.

2019 yılı öngörüleri

Yeni yılda sabit kur cinsinden düşük ila orta tek haneli satış artışı bekleyen Roche, hisse başına kazancını da sabit kur cinsinden ciro artışına paralel olarak artırmayı hedefleniyor. Şirket ayrıca bu yıl İsviçre frangı cinsinden daha da yüksek kâr artışı öngörüyor. (Fotoğraflı)