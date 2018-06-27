Robert Shiller: Bitcoin sosyal bir hareket ve heves salgınıdır

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Haziran () – Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, Bitcoin’in “sosyal bir hareket” ve bir “heves salgını” olduğunu söyledi.

Bitcoin ve kripto para birimlerine ilişkin Bloomberg’e konuşan Shiller, Bitcoin’i “sosyal bir hareket” olarak tanımlarken, söz konusu hareketin bilinirliğinin coğrafi olarak değişiklik gösterdiğini ve Silikon Vadisi’nin teknolojiye olan yoğun ilgisi sebebiyle Bitcoin’in ABD’de Doğu Yakası’na göre Batı Yakası’nda daha popüler olduğunu söyledi.

ABD ekonomisinde 2000 yılının Mart ayında teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksi NASDAQ'daki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla sönen dot-com balonunu öngören Shriller, Bitcoin’in gelecek 100 yıl içinde var olmayacağını, fakat bir şekilde hayatta kalması durumunda günümüzdeki değerinden farklı bir değere sahip olacağını belirtti.

Shiller ayrıca Bitcoin’in 2013 yılında, daha sonrasında yüzde 80 değer kaybetmiş olsa da 1,000 doların üzerine çıktığını hatırlatırken, aynı senaryonun tekrarlanabileceğini ve Bitcoin’in bir balon olduğuna inansa dahi değerinin hiçbir zaman sıfıra inmeyeceğini düşündüğünü vurguladı.

Shriller, Bitocin’in Nisan ayında yarattığı heyecaın güçlü bir finans temeline dayanmadığının, söz konusu heyecanın sisteme karşı bir başkaldırı olduğunun ve insanların devletin yönetiminde olmayan bir varlığa hayranlık duymalarıyla oluştuğunun altını çizdi.