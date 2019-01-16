Rixos Hotels'den, Katar'da yeni proje

ANTALYA, () - RİXOS Hotels, Katar'daki Qetaifan Island North'u geliştirmek ve yönetmek için kurulan Katara Hospitality'nin bir iştiraki olan Qetaifan Projects şirketi ile, adadaki otellerin, tema parkların, plaj alanlarının ve alışveriş alanlarının yönetimi ve işletilmesi için sözleşme imzaladı.

İmza töreni, Katara Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Nawaf bin Jassim bin Jabor Al Thani ve Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin katılımıyla gerçekleşti. Törene ayrıca, Katara Hospitality Başkan Vekili ve Qetaifan Projects CEO'su Şeyh Nasser bin Abdulrahman Al Thani, Yönetim Kurulu Üyesi Jamal Al Kaabi, AccorHotels Ortadoğu İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jean-Baptiste Recher ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı.

İmzalanan sözleşme, Katar'daki kaliteli turizm tesislerine olan talebin artması sonucu, sektörün geliştirilmesi amacıyla kurulan Qetaifan Projects ile Türkiye'den dünyaya hızla açılan Rixos Hotels arasındaki ilk sözleşme. AccorHotels ile yapılan stratejik işbirliği Rixos Hotels'in bölgesel ve uluslararası seviyedeki büyüme ivmesini hızlandırıyor.

İmza töreninde, Katara Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani, “Bu anlaşma, Rixos Hotels markasının Katar'daki ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Qatar 2030 Ulusal Vizyonu doğrultusunda, yatırım ve inovasyonla gelecek nesiller için olağanüstü bir miras bırakmak amacıyla konaklama dünyasını geliştirme ve değiştirme vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bunu, Katar'ın güçlü turizm stratejisinin kanıtı ve Katar Devleti'nin adına yakışır, güvenli ve sürdürülebilir yatırımlar oluşturmayı hedefleyen konaklama endüstrisi açısından önemli olarak görüyoruz. Qetaifan Island North'ta geliştirdiğimiz proje ile bu eşsiz destinasyonun yerel ve küresel pazarlardaki hakettiği konumu almasını sağlayacak bir partnerle çalışmak bizim için çok önemli. Rixos Hotels'in bu hedef için en uygun marka olduğundan eminiz" dedi.

YENİ DESTİNASYONLAR KEŞFETMEK

Kurulduğu günden bu yana Rixos Hotels'in marka yolculuğunda en önemli hedefinin yeni destinasyonlar keşfetmek olduğunu vurgulayan Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Dünyanın pek çok ülkesinde yılda 1 milyona yakın misafir ağırlayan bir grup olarak, her yeni destinasyonda ufkumuzun küresel bir marka olma yolunda daha da genişleyeceğinden eminiz. Bugün imzaladığımız bu anlaşma ile Katar'da hizmetlerimizi kendi markamızla sunacak olmaktan dolayı gururluyuz ve Katar turizmine katma değer sağlama misyonunun bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Qetaifan Projects ile yaptığımız bu ortaklık sayesinde Katar'da da aynı misyon ve vizyon ile hareket edeceğimizi vurgulamak isterim. Ortaklarımızla olan karşılıklı güven ilişkisi bizim için çok değerli ve bu güvenin neticesi olan yeni anlaşmamızı bölgedeki hizmet portföyümüzü artırmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

1,3 milyon metrekarelik alana sahip Qetaifan Island North, kendine özgü yedi sahil alanı ile Lusail şehrinin bir parçası. Adada geliştirilen projeler ise toplam 830 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Katar, 2022 Dünya Kupası'na, Qetaifan Projects'in geliştirdiği oteller, ticari alanlar, restoranlar ve su parkları gibi eşsiz dinlenme tesisleri ve geniş yeşil alanlarla çok sayıda turistin ağırlayabilmesine olanak sağlayan ilk Arap ülkesi olarak ev sahipliği yapıyor. Adada, devletin farklı sektörlerine hizmet eden çok sayıda projenin hayata geçirilmesi, Katar 2030 vizyonuna ve turizm sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacak.

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