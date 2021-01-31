Risksiz Kazanç Sağlamak İsteyenlere Müjde İşte Fırsat Bu Fırsat!

Belirli miktarda birikiminiz var ve bunu kaybetme riski olmaksızın değerlendirmek mi istiyorsunuz? İşte sizin için 2021 yılında en yüksek garanti kazanç yolu.

Bu yıl hayatımızda çok büyük değişiklikler oldu, bu değişikliklere hepimizin bildiği üzere koronavirüs salgını neden oldu. Hayatımızda yaptığımız veya yapmak zorunda kaldığımız bu değişiklikler sağlığımızı korumak adına olsa da ekonomik olarak yüksek dalgalanmalar yaşanmasına sebep oldu. Örneğin Türk Lirası döviz karşısında yüksek oranda değer kaybetti, bu durum ise döviz bazında birikimi olan kişilerin yararına olurken, Türk Lirası bazında nakit birikimi olanların birikimleri durduğu yerde değer kaybetti. Altın ve diğer değerli madenler için de aynı durum geçerli, yaşanan yüksek dalgalanmalarda Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor değer kazanımları yaşayarak tüm zamanların zirvesini gördü. Bunun yanı sıra ilk sokağa çıkma yasakları sırasında ise gıda hisselerinde beklenmedik yükseliş yaşandı.

Peki bu yatırımlar çok kazandırmış olsalar da hepsinin ortak özelliği nedir? Bu yatırımların hepsi bir risk faktörü taşımaktadır. Elinizdeki hisse, değerli maden, döviz gibi yatırım araçlarının fiyatlarının artıp size kazanç sağlayacağını kimse garanti edemez. Peki bu durumda risksiz kazanç sağlamak isteyenler ne yapmalılar? Türk Lirası bazında belirli bir birikime sahip olan ve riskli yatırımlar yapmak istemeyen vatandaşlar vadeli Türk Lirası mevduat hesapları açarak birikimlerini değerlendirebilir, faiz geliri elde edebilirler.

2021 Yılı Mevduat Faizi Oranları

2020 yılının son aylarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan faiz artırımı kararı aynı zamanda mevduat faizlerinin artmasını ve faiz getirilerinin yükselmesini sağladı. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi ödüyor?

100 bin Türk Liranız var ise ve bunu 365 gün boyunca Vadeli mevduat hesabında değerlendirmek istiyorsanız;

Odeabank’ı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 16,75 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 16.247,50 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

Alternatif Bank’ı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 15,00 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 15.655,80 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

ING Bank’ı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 18,00 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 19.070,20 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

Akbank’ı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 16,00 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 16.790,70 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

Cepteteb’i tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 16,00 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 16.790,70 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

Halkbank’ı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 15,50 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 16.218,40 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

Fibabanka’yı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 15,00 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 15.655,80 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

HSBC’yi tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 15,00 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 15.655,80 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

Denizbank’ı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 14,50 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 15.102,90 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

İş Bankası’nı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 12,25 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 12.619,70 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası’nı tercih etmeniz halinde birikiminizi yüzde 12,75 yıllık faiz oranı ile değerlendirebilir ve yılda 12.367,50 Türk Lirası faiz geliri elde edebilirsiniz.