Rising City Gayrimenkul Fuarı’na 46 bin kişiden ziyaret

BURSA, () - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirilen Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile Bursa Rising City Gayrimenkul Fuarı’nı 5 gün boyunca 46 bin kişi ziyaret etti.

Bursa’yı fuarcılıkta Türkiye’nin merkezi yapma yolunda önemli çalışmalar hayata geçiren BTSO ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.'nin iş birliğiyle düzenlenen Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı sona erdi. 195 firmanın stant açarak, ürünlerini ve projelerini tanıttığı fuarlar, 6 ayrı salonda ve 35 bin metrekarelik alanda ziyaretçileriyle buluştu. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 11- 15 Nisan günlerinde, gerçekleştirilen fuarlara yerli- yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya pazarlarına sunulan mal ve hizmetlerin pazarlaması ile tanıtımının, en az üretim faktörü kadar değerli olduğunu söyledi. Bursa’da son yıllarda fuarcılıkta önemli mesafe kat edildiğini kaydeden Burkay, iş dünyası temsilcileri olarak üretilen mal ve hizmetlerin 200’e yakın ülke ile bölgeye sunan Bursalıların fuarcılık alanındaki çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

'DÜNYA, SEKTÖRÜN BAŞARISINI KABUL ETTİ'

BTSO Başkanı Burkay, Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gayrimenkul Fuarları’nın, sektörlerin gelişimine yön veren organizasyonlar olduğunu dile getirdi. Burkay, eş zamanlı düzenlenen her iki fuarı bu sene Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi kente yatırım potansiyeli yüksek olan ülkeler başta olmak 34 ülkeden yatırımcının ziyaret ettiğini kaydetti. BTSO’nun Ticari Safari Projesi kapsamında TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle 300’den fazla yabancı alıcının Bursalı firmayla buluştuğunu belirten Burkay, “Ülkemiz inşaat ve gayrimenkul sektöründe dünyanın da kabul ettiği bir başarıya sahip. Dünyanın 250 büyük müteahhitlik firması arasında 46 Türk firmasının bulunması bunun en önemli göstergesi. Ülke ekonomimizin dinamosu olan sektörümüzün, 2018 ve gelecek yıllarda da başarılı grafiğini sürdüreceğine inanıyorum. Eş zamanlı olarak düzenlenen fuarlarımız önümüzdeki yıllarda da sektörün iş hacmini artıran bir misyon üstlenmeyi sürdürecek” dedi.

Başkan Burkay, BTSO olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlayan alım heyeti programlarını devam ettirdiklerini söyledi. Gıda Ar-Ge Projesi kapsamında 17- 21 Nisan günlerinde Merinos AKKM’de alım heyeti programı düzenleyeceklerini açıklayan Burkay, bu organizasyona 34 ülkeden yaklaşık 160 iş insanının katılacağını vurguladı.

'FUARLAR SEKTÖR TİCARETİNİ CANLANDIRDI'

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise İMSİAD, BEMO, Bursa Boya ve Dekorasyoncular Odası iş birliğiyle hazırlanan Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı’nın, 34 ülkeden ve yurt içinden 35 ilden gelen 46 bin 14 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı. Ersözlü, müteahhitlik firmaları ve gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin ağırlıklı olarak katılımı ile hazırlanan Rising City Gayrimenkul Fuarı’nın nihai tüketicilere hitap eden konut taleplerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkan gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen kişilere karlı ve her bütçeye hitap edecek fırsatlar sunduğunu belirtti. Ersözlü, “Gayrimenkul Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen Türkiye’nin ikinci büyük buluşması olan Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı’nda, Kapıdan mutfağa, boyadan izolasyon malzemelerine kadar geniş ürün skalasını ile bölgenin güçlü buluşması olarak inşaat sektörün nabzını tuttu. Eş zamanlı fuarlarımız, konut satışlarına sağladığı katkı ile hem Bursa hem de ülke de sektör ticaretine canlılık getirdi” diye konuştu.

İlhan Ersözlü, ayrıca ziyaretçilerin kentsel dönüşüm projelerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

'YATIRIMCILAR BURSA’YI SEVDİ'

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Ersözlü, inşaat sektöründe hızla gelişen ve büyüyen Bursa’nın fuarlar süresince yurt dışından gelen önemli yatırımcılara ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Ersözlü, BTSO’nun çalışmaları, TÜYAP yurt dışı ofisleri ve Ekonomi Bakanlığı’nın katkısıyla Almanya, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Fransa, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İsviçre, Katar, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Umman, Ürdün ve Yemen’den gelen yatırımcıların Bursa’da önemli iş birliklerine imza attıklarını kaydetti. Ersözlü, “BTSO ile birlikte düzenlediğimiz, Bursa’nın tanıtımına öncülük eden ve aynı zamanda kentin turizmine ve ticaretine de destek olan fuarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve basınımıza, fuarların hazırlanmasında katkıları bulunan tüm dernek ve odalara teşekkür ederiz” dedi.



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