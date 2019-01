“Ripple’ın hizmetiyle başka hiçbir şirket yarışamaz”

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak () – İspanya merkezli Banco Santander, sınır ötesi ödemelerde hiçbir servis sağlayıcısının Ripple’ın hizmet kalitesiyle yarışamayacağını öne sürdü.

Ripple’ın çevrimiçi ödeme sistemi uygulaması One Pay FX’i kullanan bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Ana Botin, söz konusu uygulamanın dünyanın her yerine hızlı ve tam vaktinde ödemeler yapılmasına olanak sağladığını belirtirken, Ripple’ın sektördeki rakibi Birleşik Krallık merkezli TransferWise’ın Birleşik Krallık dışındaki hizmetlerinin oldukça yavaş olduğunu söyledi.

Botin, banka işlemlerinin yarısının One Pay FX üzerinden yapıldığını ve söz konusu hizmetleri müşterilerine de sunmayı hedeflediklerini vurguladı:

“Uygulamaya konulan bu yeni girişimle, Santander Group’un yıllık olarak yaptığı FX ödemelerinin yüzde 50’sini gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Ripple ile işbirliği yaptık ve şu an kullandığımız ödeme kanallarını iki yıldır çalışanlarımızla test ediyorduk. Sistemimiz çok iyi çalışıyor, oldukça güvenli, uyumlu ve bütün yasalara da uyuyor. Güvenli ellerdesiniz.”

Ödeme sistemlerinde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan Ripple, Çarşamba günü RippleNet hizmetini kullanan ve kalitesini onaylayan dünya genelinde 200’den fazla müşterisi olduğunu duyurmuştu.