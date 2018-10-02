RG - Yaz Saati uygulaması kalıcı hale getirildi

İstanbul, 2 Ekim () - Yaz Saati uygulaması olarak da bilinen ileri saat uygulamasını kalıcı hale getiren Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar uyarınca, halen geçerli olan ileri saat uygulaması (GMT+3), her yıl, yıl boyunca sürdürülecek.

Kararla, 2017 yılında yayımlanan konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı.