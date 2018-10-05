RG - Enerji Bakanlığı'ndan 1,000 MW'lık yenilenebilir enerji ilanı

İstanbul, 5 Ekim () - Enerji Bakanlığı güneş enerjisinden toplam 1,000 MW'lık yenilenebilir enerji kaynak alanları için ilana çıktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanına göre, tavan fiyatı kilovatsaat (kwh) başına 6.5 dolar sent olacak ihalede enerji alım süresi 15 yıl olarak belirlendi.

İlanda, kaynak alanları için düzenlenen yarışmaların niteliği, türü ve miktarı da şöyle tanımlandı:

"09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği esaslarına göre güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 MWe, Hatay-Erzin’de 200 MWe ve Niğde-Bor’da 300 MWe gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ayrı yarışma yapılmasıdır."

İlana göre, ihalede teklifler 31 Ocak 2019'a kadar alınacak.