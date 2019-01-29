RG - Domates salçası ithalatı için 10 gün içinde başvuru yapılabilecek

İstanbul, 29 Ocak () - Domates salçası ithalatında kontenjan talepleri, 10 gün içinde Ticaret Bakanlığı web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile, domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları açıklandı. Buna göre, tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekiyor.

Resmi Gazete'nin 16 Ocak'ta yayımlanan sayısında, Cumhurbaşkanlığı kararıyla, domates konservesi ithalatı için 25,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındığı açıklanmıştı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına göre, tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı'nun bugün yayımlanan tebliğinde, "Firmalara başvuruda talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz" denildi ve "Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde Ek-1 ve Ek-2’de sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerçekleştirilir" hükmüne yer verildi.

Tebliğde ayrıca, "İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez" uyarısına da yer verildi.