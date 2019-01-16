RG - Domates konservesi ithalatına sıfır gümrük vergili tarife

İstanbul, 16 Ocak () - Cumhurbaşkanlığı kararıyla, domates konservesi ithalatı için 25,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek. (Tablo)