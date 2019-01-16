RG - Çine HES'in özelleştirilmesi onaylandı

İstanbul, 16 Ocak () - Çine Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 120.5 milyon lira bedelle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi onaylandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çine HES'in işletme hakkının, yapılan özelleştirme ihalesi sonucu 120.5 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesine onay verildi.