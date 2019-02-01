RG - Bankaların finansal tablolarının açıklanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

İstanbul, 1 Şubat () - Bankaların kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkındaki tebliğde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili tebliğine göre;

- 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin 'Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Sözleşme Değişikliği Sayısı' ve 'Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre' tabloları yürürlükten kaldırıldı.

- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

- "Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları veya gayrinakdi krediler beklenen zarar karşılıkları."

- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tablodaki 'Personel Giderleri' satırı yürürlükten kaldırıldı, 'Faaliyet Kiralama Giderleri' satırı 'TFRS 16 İstisnalarına İlişkin Kiralama Giderleri' şeklinde değiştirildi.