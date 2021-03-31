Restoran, Kafe ve Lokantalara Verilecek 1500 TL Destek Detayları Açıklandı! Esnafa Yeni Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı boyunca kafe, restoran ve lokantaların kapalı olacağını ancak hem işletmelere prim desteği hem de çalışanlar için 1500 liralık maddi destek vereceklerini açıkladı. Bu desteğin detayları belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanaçıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı, neredeyse bütün şehirlerin koronavirüs risk haritasında kırmızıya dönüşmesi nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında yeni kararlar aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni önlemleri açıklayarak Ramazan ayı boyunca kafe, restoran ve lokantaların müşteri kabul edemeyeceğini, sadece paket servis yapabileceğini söyledi.

Alınan bu karara sosyal medyadan büyük tepki geldi. Aylardır evlere tıkılmış olan vatandaşlar kısıtlamanın tekrar başlamasını istemiyor. Uzun süredir işletmeleri kapalı olduğu için büyük oranda maddi kayıp yaşayan esnaflar da ekmek kapılarının yeniden kapanmasını istemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işletmelerin söz konusu kısıtlamadan en az hasarı almak için yeni bir destek vereceklerini açıkladı. Bu kapsamda, her işçi için 1500 TL'lik maddi destek verilecek.

İŞ VERENLERE PRİM DESTEĞİ

Bu destek, kısa çalışma ödeneğinden dönüp normalleşme desteğinden yararlanamayan kafe ve restoranlara sağlanacak. Çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği bitincenormal mesailerine dönerken işverenlere de destek verilecek.

Koronavirüs salgınını kaynaklı neden gerekçesi ile kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği alan sigortalı vatandaşlar aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine döndüklerinde işverenlere prim desteği verilecek.İşverenlere verilen desteğin süresi, sigortalı çalışan vatandaşın kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandığı ortalama gün sayısı ile sınırlanacak. Bu kapsamda, yapılacak olan yardım miktarı yaklaşık olarak 1.341 lira olacak.

NAKDİ DESTEK DE VERİLECEK

1.341 liralık prim desteğinin yanı sıra kafe ve restoran çalışanlarına verilecek olan 1500 liralık nakdi ödemenin detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu desteği duyurması ile birlikte vatandaşlar “1500 TL ödeme ne zaman başlıyor, nasıl alınır?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

1500 TL ÖDEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, desteklerin Nisan ve Mayıs aylarında başlayacağını ifade etti ve “Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" diyerek herkese müjdeli haberi verdi.

1500 LİRA DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşların söz konusu destekle ilgili merak ettiği bir diğer konu ise 1500 liralık nakdi desteğe ve prim desteğine nasıl başvurulacağı oldu. Geçmiş dönemde yapılan esnafa destek ödemeleri Ticaret Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştiriliyordu. 1500 liralık destek başvurularının da yine Ticaret Bakanlığı aracılığı ile alınacağı öngörülüyor. Konuyla ilgili detaylı açıklama yapıldığında ilgili haberi sitemizde bulabileceksiniz.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Pandemi döneminde verilen her maddi desteği kendilerine fırsat olarak gören dolandırıcılar, 1500 lira ödeme yapılacağını duyar duymaz vatandaşlara “1500 lira desteğe başvurmak için hemen linke tıklayın!” gibi SMS’ler atmaya başladı. Söz konusu linke tıklayan vatandaşların bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor ve hesaplarından binlerce lira çekiliyor. Bu nedenle vatandaşlar SMS ile veya Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarından gelen linklere tıklamamalıdır. 1500 liralık desteğin başvuruları başladığı zaman başvuru ekranına e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

BAKAN PEKCAN’DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Az önce sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen kira, ciro ve gelir kaybı desteklerinin başvuru sürelerini 30 Nisan 2021 saat 23.59’a kadar uzattıklarını da duyurdu. Çeşitli nedenlerden dolayı bu desteklere başvuramayan milyonlarca esnaf ve işletmeci sevinçten adeta havaya uçtu.