Renault Yönetim Kurulu, yeni yönetim yapısını açıkladı

İstanbul, 25 Ocak () - Renault Yönetim Kurulu tarafından alınan yeni karara göre, Jean-Dominique Senard Renault’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken Thierry Bolloré, CEO oldu.

Yeni yönetim yapısına göre, normalde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülen bütün görevlere ek olarak, Renault’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı, yeni yapıya geçişi sağlamak için Renault’nun yönetimini değerlendirecek ve gerekirse değiştirecek.

Yönetim Kurulu Başkanı bir sonraki Genel Hissedarlar Toplantısı’ndan önce yönetimi geliştirmeye ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunacak.

Ayrıca Renault Yönetim Kurulu, Başkanı’na, İttifak’ın işleyişini etkin bir şekilde denetlemek amacıyla, Renault adına, CEO ile irtibat halinde olmak üzere, İttifak’ın yönetimine ilişkin bütün sorumluluğu vermeye karar verdi.

Açıklamaya göre, bu yetkilendirmeyle Renault Yönetim Kurulu Başkanı; İttifak’ın organizasyonu ve geliştirilmesine ilişkin her türlü tartışmayla ilgili olarak Japon ortağın ve diğer İttifak ortaklarının asıl muhatabı olacak. Yönetim Kurulu’na, Renault’nun geleceği açısından faydalı olduğuna inandığı her türlü yeni İttifak anlaşmasını teklif edecek.

CEO ise İttifak’ın, Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkisi altındaki işletme alanındaki faaliyetlerini şirket adına koordine edecek. (Fotoğraflı)