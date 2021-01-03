Rekor Kırıldı: 2019’da PTT’den 1,2 Milyar Lira Zarar

Ülke genelinde 4000 şubeye ve 25 binden fazla çalışan ile faaliyet gösteren PTT’nin, son iki yılda karı giderek azalıyordu. 2017 yılında 641 milyon lira kar ederken, 2018 yılında karı 215 milyon liraya düşen kurum, 2019 yılında ise 1,2 milyar lira zarar etti. Bu zarar, PTT’nin 2,75 milyar liralık özkaynağının neredeyse yarısına tekabül ediyor.

223 milyon lira boşa harcandı

‘Şirketin kasası boşaltılmış’

Sözcü’den Gökmen Ulu’nun haberine göre PTT’de, farklı nedenlerden ötürü feshedilen işlerden ötürü, kasadan çıkan miktar 223 milyon lira oldu. Sayıştay raporlarına yansıyan bilgiye göre PTT’nin bir katılım bankası kurma projesi iptal oldu ve bu süreçte yapılan tüm harcamalar da boşa gitti.

CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, konuyla ilgili, zararın 2020 başında görevden alınan eski PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik döneminden olduğunu belirtti.

Sertel, Bozgeyik döneminde PTT’nin kasasının adeta boşaltıldığını söyledi.