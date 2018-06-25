Reel kesim güven endeksi Haziran'da 5.3 puan azaldı

İstanbul, 25 Haziran () - Reel kesim güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 5.3 puan azalarak 104.6 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam

istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 4.2 puan azalarak 102.5 puan düzeyine indi.

Açıklamada, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görülmektedir.

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.

"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.

"Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görülmektedir.

"Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.4 puan artarak yüzde 13.7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7.6'ya, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.4'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69.0'a geriledi."